Presentata l'Autumn Nations Cup. Smith: "Una grande opportunità per crescere"

RUGBY

Lo studio virtuale della FIR ha ospitato il battesimo dei Cattolica Test Match e della Autumn Nations Cup 2020, finestra internazionale che da sabato e per quattro settimane vedrà impegnata la Nazionale Italiana maschile contro Scozia (Firenze, 14 novembre), Fiji (Ancona, 21 novembre) e Francia (Parigi, 28 novembre) prima del turno finale del 5-6 dicembre. Getty Images

Copertura integrale della nuova manifestazione autunnale, le cui gare interne di Bigi e compagni portano la firma del main sponsor federale Cattolica Assicurazioni, garantita da SportMediaset con le dirette sul canale "20" del digitale terrestre (151 del bouquet Sky) degli Azzurri e le altre dodici partite della Autumn Nations Cup in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app mobile.

Dopo il saluto e l'in bocca al lupo all'Italrugby da parte del presidente della FIR, Alfredo Gavazzi, è intervenuto Alberto Brandi, Condirettore Sport di Mediaset, presentando l’offerta del polo televisivo: “Abbiamo scelto una coppia di commentatori consolidata e conosciuta, con Gianluca Barca alla cronaca e Mauro Bergamasco per l’analisi tecnica, ma non ci limiteremo alla sola messa in onda delle partite. Sul nostro sito sarà possibile seguire tutte le partite in diretta e consultare una sezione totalmente dedicata all’Autumn Nations Cup. Non mancheranno servizi di approfondimento su Italia 1 nelle news sportive delle 13:15, rinnovando una tradizione che, a più riprese, ha visto sin dal 1984 il rugby sui nostri canali. Non possiamo che augurarci che quello contro la Scozia di sabato sia il primo passo di una nuova, entusiasmante avventura".

Dopo gli interventi istituzionali dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, dell'Assessore allo Sport del Comune di Ancona, Andrea Guidotti, e dell'Assessore allo Sport della Regione Marche, Giorgia Latini, spazio ai protagonisti dell'Italrugby.

Luca Bigi, capitano della Nazionale Italiana Rugby, ha sintetizzato: “Stiamo costruendo una settimana importante con fiducia e allenamenti di altissima qualità che ci permettano di arrivare pronti alla Scozia. Vogliamo mettere in campo prestazione davvero di alto livello e iniziare i Cattolica Test Match e la Autumn Nations Cup con il piede giusto”.

“Le prossime settimane rappresentano una grande opportunità per continuare il nostro percorso, consolidare questo nuovo gruppo e instaurare il nostro metodo di lavoro” ha detto Franco Smith, capo allenatore degli Azzurri. “Affrontiamo tre avversari molto diversi tra loro nella fase a gironi. A febbraio, contro la Scozia, avevamo appena iniziato il nostro cammino e non eravamo preparati come siamo oggi. C’è forte consapevolezza nel gruppo di essere oggi molto più pronti a sfidarli. Troveremo un gruppo scozzese in fiducia dopo l’ottimo Sei Nazioni, una squadra che lavora insieme da anni e che è ben organizzata nel gioco. Sicuramente cercheranno di dare continuità al proprio gioco d’attacco e al loro buon momento, ma noi siamo molto focalizzati sui progressi che vogliamo fare".

"Fiji - ha proseguito Smith nell’analisi degli avversari delle settimane a venire - non ha avuto la stessa continuità degli scozzesi e la gara di sabato contro la Francia sarà la prima occasione per vedere questo gruppo giocare insieme. Lo stile figiano è diverso, imprevedibile: una sfida affascinante. La Francia, infine, ha evidenziato una grande crescita sotto la guida di Galthié, hanno una grande difesa, capace di salite repentine della linea, ed individualità come Dupont in grado di fare la differenza. Saranno tre sfide interessanti, difficili, diverse tra loro ma con una finalità unica per quanto ci riguarda: concentrarci sul nostro rugby e aumentare la nostra fiducia, la nostra consapevolezza. È quello di cui abbiamo bisogno per consolidare ulteriormente questa nostra Nazionale”.