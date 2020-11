Meo Sacchetti fa visita all'Italrugby: il benvenuto di Franco Smith

Sorpresa nel ritiro della Nazionale di rugby. Meo Sacchetti, head coach dell'Italbasket e anche lui appassionato della palla ovale, è passato al campo 1 del CPO Giulio Onesti per salutare Franco Smith (oltre che scambiare alcune opinioni sulla gestione del team) prima della partenza della Nazionale di basket per l'Estonia, dove sarà impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei. I ragazzi di Sacchetti (già qualificati) affronteranno nella "bolla" di Tallinn la Macedonia del Nord e la Russia, mentre Bigi e compagni saranno impegnati nel match di Autumn Nations Cup contro la Francia. Kick-off alle 21:10, match visibile in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset.

