Mbandà, dall'incubo Covid-19 al fiocco azzurro: è nato Mata Leone

Dopo aver vissuto il dramma del Covid-19 direttamente sulla sua pelle, prima come volontario in prima linea per contrastare l'emergenza sanitaria e poi con l'apprensione per entrambi i genitori ricoverati in ospedale, torna il sorriso sul volto di Maxime Mbandà. Attraverso un post sui propri social, il giocatore della Nazionale italiana e delle Zebre ha annunciato la nascita di suo figlio, Mata Leone, che tradotto nella lingua d'origine di Maxime significa "primogenito".