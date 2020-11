L’Inghilterra non brilla, ma conquista la finale: contro il Galles finisce 24-13

AUTUMN NATIONS CUP

La prima finalista dell'edizione 2020 dell'Autumn Nations Cup è l'Inghilterra di Eddie Jones, che per la prima volta in quel di Llanelli (mai una sfida al Parc y Scarlets in 133 anni di confronti per i Tre Leoni) batte 24-13 i padroni di casa del Galles. Non una partita brillante per i bianchi, comunque bravi a mettere sotto pressione i dragoni per lunghi tratti del match. Getty Images

È il Galles a partire meglio, quando al 10’ blocca un calcio e lancia Williams verso la meta su calcetto di Biggar: è 7-0 con conversione di Halfpenny. Ma la mossa "sveglia" gli uomini di Jones: buona azione multifase per gli inglesi, al termine della quale mandano in meta Slade per il 7-5. Ecco il vantaggio per i bianchi al 30’ grazie a una punizione realizzata da Farrell su fallo di Lewis-Hughes: 7-8. Possesso e territorio sono nettamente a favore degli uomini di Jones, con i gallesi commettono un altro fallo al 39’. Farrell trasforma per il +4 che chiude il primo tempo.

Ripresa con l'ovale in mano agli inglesi, che al 51’ trovano il 7-16 con Mako Vunipola dopo una lunga serie di scrum sulla linea di meta gallese: Farrell calcia per il 7-18. Daly non tiene il pallone su rinvio del Galles, con i padroni di casa che imbastiscono un attacco optando poi per il calcio tra i pali: 10-18. Gli uomini di Jones sentono la pressione: fallo e calcio di Biggar che regala il 13-18 ai suoi. L’Inghilterra però ritrova freschezza e torna a spingere, prima al 66’ e poi al 72’, costringendo il Galles al fallo in entrambe le situazioni: doppietta di Farrell e bianchi che tornano sul +11 (13-24) chiudendo la contesa.