La prima dell’Autumn Nations Cup va all’Irlanda: Galles battuto 32-9

Comincia nel migliore dei modi l'Autumn Nations Cup dell'Irlanda, che nel match di debutto all'Aviva Stadium di Dublino fa valere il fattore campo stritolando il Galles 32 a 9. È la sesta sconfitta consecutiva per una formazione, quella guidata da Wayne Pivac, che è entrata in un vortice negativo dal quale non riesce più a uscire. Due mete con trasformazione per l'Irlanda e ben sei calci piazzati consentono ai verdi di prepararsi nel migliore dei modi in vista del prossimo match a Twickenham in casa dell'Inghilterra. Mai insidiosi in attacco i Dragoni, a segno con tre penalty di Leigh Halfpenny. Esordio da sogno, invece, per James Lowe, che alla prima con la Nazionale irlandese ha chiuso le contese con la meta finale.