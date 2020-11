Italia-Scozia, il c.t. Smith: "Stiamo costruendo una Nazionale competitiva"

AUTUMN NATIONS CUP

Ci siamo: il debutto dell'Italia nell'Autumn Nations Cup 2020 è sempre più vicino. Domani, sabato 14 novembre, gli Azzurri scenderanno in campo all'Artemio Franchi di Firenze per sfidare la Scozia. Tutti pronti a tifare l'Italrugby a partire dalle 13:30 (kick-off alle 13:45) sul canale "20" delle reti Mediaset, con la telecronaca affidata a Gianluca Barca e Mauro Bergamasco. Il c.t. Franco Smith e il capitano Luca Bigi hanno parlato nella conferenza stampa di presentazione al match. Getty Images

Con la Scozia è una grande occasione per interrompere una striscia negativa di risultati: "Vogliamo sempre portare a casa un risultato positivo - risponde il c.t. Franco Smith. Se non lo diciamo è solo per non aumentare la pressione su noi stessi. Lavoriamo per vincere il più spesso possibile e nessuno vuole solo partecipare. Se guardiamo solo al risultato non cresciamo, ma non voglio aggiungere pressione. Noi vogliamo andare fuori e giocare al nostro meglio, vincere sarà oro. Una vittoria sarebbe il risultato del tanto lavoro fatto bene in campo".

Sulla settimana di lavoro a rispondere è Luca Bigi: "Abbiamo avuto dieci giorni di preparazione. Ci siamo focalizzati sul ritorno della partita con l’Inghilterra (nel Sei Nazioni). C’è stata una reazione di carattere di tutta la squadra, siamo usciti dalla partita contro l’Inghilterra più confidenti e su questa confidenza abbiamo costruito un’ottima settimana di lavoro".

Perché è stato scelto Jacopo Trulla? "Ho seguito la sua crescita e il suo modo di fare e per questo si merita una chance - spiega Smith. Fa parte di un percorso, già nei prossimi dieci anni giocherà per l’Italia ed è giusto cominciare da sabato. Introdurremo tanti diversi giocatori giovani, piano piano costruiremo una squadra competitiva per i prossimi anni".

È sempre Smith a rispondere alla domanda sullo stato di forma della Scozia: "È migliorata moltissimo. Hanno lavorato molto sulla difesa e sul loro pacchetto, si vede che hanno fatto molto lavoro sulla riconquista della palla. È un gruppo che lavora insieme da sei anni. Con Weir in apertura ottengono qualcosa di diverso, non penso che cambierà qualcosa senza Hastings e Russell".

Su Ghiraldini è il capitano Bigi a prendere parole: "Leo è fondamentale, quando sono arrivato in Nazionale era lui il capitano. Ha dato tantissimo a tutti, come giocatore e amico. Ci confrontiamo spesso. La sua parola viene pesata notevolmente e per questa squadra è un esempio". "Ha ancora tanto da dare - prosegue Smith. È un atleta completo che ha vissuto tanto in mischia. I nostri piloni hanno bisogno anche della sua esperienza nel corso della partita".

L'ultima domanda, sul futuro che aspetta l'Italrugby, è per il c.t.: "Stiamo costruendo una squadra, vogliamo creare un gruppo con i 45 giocatori migliori. Abbiamo bisogno di più giocatori in ogni ruolo, così da aver sempre qualcuno pronto a scendere in campo senza cambiare il nostro modo di giocare. Anche chi non è in squadra sa quanto deve continuare a spingere per migliorare sempre e per avere una chance. Mi fa piacere, perché i ragazzi hanno capito che la competizione tra di loro importante".

