La Georgia lotta finché può: l'Irlanda vince 23-10

Vittoria per l'Irlanda sulla Georgia nel match che chiude la fase a gironi dell'Autumn Nations Cup. Un match ben controllato da Billy Burns e compagni, con quest'ultimo in grande spolvero soprattutto in un primo tempo dominato 20-7 dai verdi, nonostante la gioia georgiana per la prima meta in questa finestra autunnale di test match firmata da Kveseladze. Secondo tempo di grande lotta ed equilibrio per le due Nazionali, anche e soprattutto per merito della formazione in maglia granata. Due calci tra i pali, prima di Abzhandadze e poi del solito Burns, fissano il tabellone sul punteggio di 23-10 per gli uomini di Farrell, che affronteranno la Scozia nell'ultimo match di questa competizione. Tutte le sfide dell'Autumn Nations Cup sono in streaming su sito e app di SportMediaset.

Getty Images