La Francia si prende la rivincita dal Sei Nazioni: Scozia battuta 22-15

AUTUMN NATIONS CUP

Debutto con successo per la Francia in questa Autumn Nations Cup. La Scozia cade tra le mura amiche del BT Murrayfield per 15-22 seppur vendendo cara la pelle agli uomini di Galthié che si rifanno così dell'amara sconfitta che aveva pregiudicato la vittoria francese nel Sei Nazioni. Hogg e compagni che vedono, tra le altre cose, interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive, due delle quali ai danni dell'Italrugby. Getty Images

Tanti i calci piazzati a favore di entrambe le squadre in avvio. Ramos fa due su due e porta la Francia sullo 0-6, ma la Scozia si ricompatta e al 19’ trova la parità con due penalty realizzati da Weir. Les Bleus non sfondano la difesa degli uomini di Townsend, rinunciando quindi ad avanzare verso la meta per andare a segno con un drop: 6-9 firmato Jalibert. Altro giro, altro calcio di punizione: prima 9-9 di Weir, poi Ramos per il 9-12. La Francia fatica a reggere alle avanzate scozzesi, concedendo un altro fallo che Weir converte per il 12-12 con un calcio da 42 metri. Siamo al 37’, e le emozioni non sono ancora finite. A tempo scaduto, la Francia imbastisce una lunga offensiva che la porta a un passo dalla meta, ma la Scozia regge e si salva in extremis.

Secondo tempo che riparte con l’accelerazione della Francia: Rattez supera la difesa scozzese e serve Vakatawa che vola in meta. Ramos calcia per il 12-19 e aumenta il vantaggio dei blu in una fase cruciale della partita. La Scozia risponde immediatamente con il solito Weir e la sua conversione che riporta la Nazionale del cardo sul -4 (15-19), ma Ramos aumenta il vantaggio francese con un calcio piazzato al 60', l'ultimo della partita. I galletti vanno vicini alla meta del k.o. in ben due occasioni, con la Scozia che si chiude senza però servire la reazione decisiva. Gli uomini di Galthié vincono 15-22 e trovano il primo posto nel girone B, portandosi a un passo dalla grande finale del 6 dicembre.