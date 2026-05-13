Roland Garros, rivivi la finale 2025: Gauff regina di Parigi in rimonta su Sabalenka

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L'americana, sotto di un set, vinse 6-7, 6-2, 6-4 conquistando il suo primo trionfo sulla terra rossa francese
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Un anno fa Coco Gauff divenne la regina di Parigi: l'americana vinse la finalissima del Roland Garros 2025 contro Aryna Sabalenka, trionfando per la prima volta in carriera sulla terra rossa di Parigi e per la seconda in uno Slam dopo il successo agli US Open 2023. Eppure, il 7 giugno scorso, la numero uno al mondo si era imposta nel primo set al tie-break (7-5), ma la statunitense era riuscita a rimontare e poi a vincere 6(5)-7, 6-2, 6-4 in due ore e 38 minuti di gioco.
Coco Gauff si era presa una finale partita in salita, ma che la aveva vista avere la meglio su Aryna Sabalenka. Le erano servite più di due ore e mezza di gioco, di cui un'ora e venti solo per il primo, caotico set che finì al tie-break, ma con un 6-6 arrivato con ben otto break: solo nel primo, secondo, quarto e settimo game le due tenniste avevano mantenuto il servizio. Sabalenka era addirittura andata sul 4-1, per poi perdere per quattro volte di fila il turno in battuta, di cui due per chiudere il set. Inevitabile il tie-break, che finì 7-5 per la bielorussa.
Gauff, però, ebbe una grande reazione d'orgoglio e nel secondo parziale iniziò fortissimo: doppio break (4-1) e risposta sul tentativo di recupero della numero uno al Mondo. Sul 5-2 e servizio per il set, l'americana non sbagliava e rimetteva tutto in parità. Nel terzo, Sabalenka andava in difficoltà concedendo per l'ennesima volta il servizio. La tensione, però, si spostava paradossalmente su Coco, che ebbe due occasioni di andare sul 4-1 e invece incassava il 3-3.
Il settimo game, tuttavia, decise l'intero torneo: ennesimo break e 4-3 per la statunitense, che non si guarderà più indietro. L'ultima opportunità per Sabalenka fu la palla break sul 5-4 ma senza fortuna e allora a fare festa fu Gauff: finì 6(5)-7, 6-2, 6-4 per la nuova regina di Parigi, che avevato cancella il ricordo della finale persa 2022 contro Swiatek.