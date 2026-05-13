Roland Garros, rivivi la finale 2025: Gauff regina di Parigi in rimonta su Sabalenka

Coco Gauff si era presa una finale partita in salita, ma che la aveva vista avere la meglio su Aryna Sabalenka. Le erano servite più di due ore e mezza di gioco, di cui un'ora e venti solo per il primo, caotico set che finì al tie-break, ma con un 6-6 arrivato con ben otto break: solo nel primo, secondo, quarto e settimo game le due tenniste avevano mantenuto il servizio. Sabalenka era addirittura andata sul 4-1, per poi perdere per quattro volte di fila il turno in battuta, di cui due per chiudere il set. Inevitabile il tie-break, che finì 7-5 per la bielorussa.