Roland Garros 2026: Djokovic piega Royer, avanza Jodar

Mensik sopravvive Jakub Mensik sopravvive a una battaglia di quasi cinque ore con Mariano Navone. Il ceco la spunta sull’esperto terraiolo 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6(11) e ben quattro ore e 41 minuti di in campo. Dispendio energetico enorme per il 20enne di Prostejov, che a fine match è stato soccorso dal personale medico per un colpo di calore. Mensik è stato poi in grado di abbandonare il campo sulle sue game. Al terzo turno lo attenderà un’altra dura sfida con Alex de Minaur. Avanti anche Andrey Rublev e Karen Khachanov. I due russi eliminano i due argentini Camilo Ugo Carabelli e Marco Trungelliti e al terzo turno affronteranno rispettivamente Nuno Borges e Jesper de Jong.