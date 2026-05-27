Roland Garros 2026: Djokovic piega Royer, avanza Jodar

Continuano le fatiche al Roland Garros per Novak Djokovic. Il serbo - testa di serie numero 3 del tabellone - viene a capo del francese Valentin Royer dopo quasi quattro ore di gioco, guadagnandosi un posto al terzo turno. 6-3 6-2 2-6(7) 6-3 il punteggio in favore del 39enne di Belgrado, che non ha sfruttato un match point nel terzo set prolungando di un’ora la sua permanenza sul Philippe-Chatrier. Dopo l’esordio morbido con Kovacevic, Rafael Jodar esce indenne dal match di secndo turno con James Duckworth. Superiore lo spagnolo, bravo a non uscire mentalmente dalla partita nonostante le 15 palle break non sfruttate nell’arco di tutto l’incontro. 6-1 6-7(5) 6-4 7-5 lo score in favore del 19enne madrileno, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Alex Michelsen (3-1 su Basavareddy).
Mensik sopravvive
Crollo Rybakina
Esce di scena Elena Rybakina. La testa di serie numero 2 si fa ribaltare dall’ucraina Yuliia Starodubtseva e abbandona Parigi al secondo turno. Un set dominato per parte, con la kazaka che si arrende al super tie-break con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(4) in due ore e 30 minuti di gioco. Non sbaglia Iga Swiatek. La quattro volte campionessa del Roland Garros liquida in due set la ceca Sara Bejlek per 6-2 6-3 e al terzo turno avrà il derby con Magda Linette, che ha sconfitto proprio Swiatek nel Masters 1000 di Miami 2026.