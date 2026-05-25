Roland Garros 2026, buona la prima per Paolini: Yastremska si arrende in due set

È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all’esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in due set l’ucraina Dayana Yastremska.
TABELLONE FEMMINILE
Jasmine Paolini ritrova il sorriso. La finalista del 2024, dopo aver perso ai sedicesimi di finale sia a Madrid sia a Roma ed approdata nella capitale francese non in perfette condizioni fisiche, ha aperto il suo cammino parigino con un successo di spessore. Nulla da fare sotto il sole del Court Simonne Mathieu per la top-50 ucraina Dayana Yastremska, reduce dalla vittoria nel Challenger di Parma ma costretta quest'oggi ad alzare bandiera bianca per 7-5 6-3 dopo un'ora e 40 minuti di contesa. Ora l’azzurra, testa di serie numero 13 del torneo, al secondo turno si troverà davanti la ventunenne argentina Solana Sierra, che al debutto ha domato in due parziali la britannica Emma Raducanu.
Primo set sulle montagne russe in cui l’olimpionica toscana, sopra 3-1, si è ritrovata in svantaggio 3-5 e servizio per la propria avversaria. Qui, tuttavia, ha pescato uno splendido parziale di quattro game a zero, che le ha consentito di partire con la testa avanti. Nel secondo set l’italiana ha poi cambiato definitivamente il suo linguaggio del corpo, cancellando nel complesso quattro palle break (tre consecutive in apertura). La nativa di Odessa, invece, è capitolata alla battuta nel secondo gioco, con Paolini che nel nono non ha tentennato al servizio, chiudendo i conti al primo match point disponibile.