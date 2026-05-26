Roland Garros 2026, Medvedev saluta subito Parigi: Walton firma l'impresa e trionfa al quinto set

Si è rafforzato una volta di più, tuttavia, il cattivo rapporto tra Medvedev e gli storici campi di Bois de Boulogne, dove può vantare come massimo risultato i quarti di finale raggiunti nel 2021. Da segnalare che nella sfida odierna il moscovita, dopo aver trascinato l'incontro al quinto e decisivo set, sul 3-1 ha avuto due chance per il doppio break e si è trovato poi in vantaggio anche sul 4-2 prima di subire l'incredibile parziale di quattro game consecutivi inanellato dal giocatore aussie, che ha levato il servizio al più quotato avversario sia nell'ottavo sia nel decimo game (in quest'ultimo caso addirittura a zero). Braccia al cielo per un incredulo Walton, che al secondo turno troverà l'americano Zachary Svajda, reduce dal successo in quattro set firmato ai danni dell'altro australiano Alexei Popyrin.