Roland Garros 2026, Medvedev saluta subito Parigi: Walton firma l'impresa e trionfa al quinto set

Subito un colpo di scena nella terza giornata del Roland Garros 2026. Il russo Daniil Medvedev, numero otto del mondo nonché possibile avversario di Jannik Sinner in un'eventuale semifinale, ha salutato al primo turno lo Slam francese. Ad avanzare nel torneo è il sorprendente australiano Adam Walton, trionfatore in rimonta al quinto e decisivo set.
TABELLONE MASCHILE
Si conferma nuovamente lo scarso feeling tra Daniil Medvedev ed il Roland Garros. Per la settima volta in carriera su 10 partecipazioni, infatti, il russo, numero otto del mondo nonché sesta forza del seeding, è stato eliminato al primo turno nello Slam francese. L'impresa di giornata l'ha firmata il top-100 australiano Adam Walton, entrato in tabellone con l'ausilio di una wild card e vincitore del confronto per 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 dopo tre ore e 22 minuti. Un upset che ha del clamoroso. Il tennista sovietico, infatti, era uno dei possibili avversari di Jannik Sinner in un'eventuale semifinale nella parte alta del tabellone. Di recente, inoltre, era stato anche in grado di trascinare il fenomeno altoatesino al terzo set in occasione del penultimo atto disputato agli Internazionali d'Italia.
Si è rafforzato una volta di più, tuttavia, il cattivo rapporto tra Medvedev e gli storici campi di Bois de Boulogne, dove può vantare come massimo risultato i quarti di finale raggiunti nel 2021. Da segnalare che nella sfida odierna il moscovita, dopo aver trascinato l'incontro al quinto e decisivo set, sul 3-1 ha avuto due chance per il doppio break e si è trovato poi in vantaggio anche sul 4-2 prima di subire l'incredibile parziale di quattro game consecutivi inanellato dal giocatore aussie, che ha levato il servizio al più quotato avversario sia nell'ottavo sia nel decimo game (in quest'ultimo caso addirittura a zero). Braccia al cielo per un incredulo Walton, che al secondo turno troverà l'americano Zachary Svajda, reduce dal successo in quattro set firmato ai danni dell'altro australiano Alexei Popyrin.