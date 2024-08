Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati delle gare del 31 agosto LIVE

PARIGI 2024

Terza giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana.

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

BETTELLA: "HO MESSO TUTTO QUELLO CHE AVEVO"

"Sono davvero molto contento. Avevo perso l'argento nei 100 per pochi centesimi, e volevo a tutti i costi non perdere l'argento qui, nei 50. E quindi ho messo quello che avevo in questa gara". Lo ha detto Francesco Bettella, argento nei 50 dorso S1 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Per Bettella si tratta della seconda medaglia dopo il bronzo nei 100 centrato nella giornata di apertura. "Sappiamo che il polacco fa gara a sé, e quindi la mia gara era con l'ucraino. Sapevo di essere un po' più forte di lui nei 50, e sono davvero molto contento", ha aggiunto Bettella in zona mista dopo la gara. "Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla mia ragazza Alessia, e il pensiero va a tutte le persone che mi seguono durante l'anno, dal mio allenatore Moreno Daga, ai miei preparatori in palestra, alla mia società, alle Fiamme Oro. Ci sono veramente tantissime persone che mi mettono nella migliore condizione possibile per allenarmi. Sono molto contento di questa Paralimpiade, prima di partire per Parigi già arrivare alla medaglia era un successo. Due medaglie, non potevo chiedere di più, magari potevo prendere l'argento nei 100. Sono contento comunque. Adesso finirò il Dottorato in Neuroscienze all'Università di Padova, è la mia priorità. Poi vedremo per i prossimi anni", ha concluso.

GILLI: "TUTTI I COLORI DELLE MEDAGLIE, CHE BELLO"

"Dopo l'oro e il bronzo, ci voleva questo argento: così ho tutti i colori delle medaglie, e domani che è il mio giorno di riposo me le godo fino in fondo". Lo ha detto Carlotta Gilli, dopo l'argento nei 400 stile S13 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. "Esser salita sul podio in ognuna delle gare che ho fatto e in tre stili diversi è molto bello - le parole dell'azzurra alla Rai, da bordovasca dopo la premiazione - E' difficile perché le avversarie sono tante e agguerrite, ma a me piace molto quello che faccio. Ora mi riposo un giorno, e poi a caccia di altre medaglie".

NUOTO: BETTELLA ARGENTO NEI 50 DORSO S1

Francesco Bettella ha conquistato l'argento nei 50 metri dorso S1 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. È doppietta per l'azzurro che giovedì ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S1.

NUOTO: GILLI ARGENTO NEI 400 SL S13

Carlotta Gilli ha conquistato l'argento nei 400 metri stile libero femminili S13 alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurra è stata battuta solo dall'americana Chambers, oro. Per Gilli è la terza medaglia a queste Paralimpiadi, dopo l'oro dei 100 farfalla, giovedì, e il bronzo dei 100 dorso, ieri.

