Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati delle gare del 29 agosto

PARIGI 2024

Prima giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

NUOTO: BOGGIONI BRONZO NEI 200SL DONNE S5

Monica Boggioni ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 200 stile libero donne S5 ai Giochi paralimpici. Sono così otto le medaglie portate a casa dai nuotatori italiani nella prima giornata di gare a Parigi. L'azzurra ha lottato per il podio, superata solo dalla britannica Tully Kearney e dall'ucraina Iryna Poida.

NUOTO: BOCCIARDO ORO NEI 200 SL S5

Francesco Bocciardo ha vinto la seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi paralimpici di Parigi, pochi minuti dopo quella vinta da Carlotta Gilli nei 100 farfalla donne S13. L'azzurro ha fatto segnare il nuovo primato paralimpico, chiudendo al primo posto la gara dei 200 stile libero S5 uomini, imponendosi su Kyril Pulver e sull'ucraino Oleksandr Kolarov.

NUOTO: CARLOTTA GILLI REGALA IL PRIMO ORO AZZURRO NEI 100 FARFALLA

Prima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi paralimpici di Parigi. L'ha vinta Carlotta Gilli nella finale dei 100 farfalla donne S13. L'azzurra, già campionessa a Tokyo ha battuto la statunitense Grace Nuhfer e la uzbeka Muslima Odilova.

NUOTO: MORELLI ARGENTO NEI 50 RANA SB3

Efrem Morelli è medaglia d'argento nei 50 rana SB3 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro è stato battuto solo dal giapponese Takayuki Suzuki, oro. Bronzo allo spagnolo Miguel Luque.

NUOTO: PROCIDA BRONZO NEI 100 DORSO S2

Angela Procida ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova dei 100 dorso S2 alle paralimpiadi di Parigi. L'azzurra si è assicurata il terzo posto alle spalle dell'atleta di Singapore Pin Xiu Pin e l'argento alla messicana Haidee Viviana Aceves Perez.

NUOTO: BETTELLA BRONZO NEI 100 DORSO S1

L'azzurro Francesco Bettella ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova dei 100 dorso S1 alle paralimpiadi di Parigi. Bettella, alla sua quinta medaglia olimpica, è stato preceduto dallo spagnolo Miguel Navarro Riofrio, oro, e dal greco Dimitrios Karypidis. L'Italia ha conquistato tre medaglie nelle prime tre gare del programma del nuoto. (ANSA).

NUOTO: VITTORIA BIANCO BRONZO NEI 400SL S9

Poco dopo Simone Barlaam, argento nella gara dei 400sl S9 alle Paralimpiadi di Parigi, sul podio della stessa prova al femminile è salita l'azzurra Vittoria Bianco, che ha conquistato la medaglia di bronzo. La gara è stata vinta dalla ungherese Zsofia Konkoly, mentre l'argento è andato alla australiana Lakeisha Patterson.

BERNARD: "MEDAGLIA NUMERO 600? UN SOGNO COME VENIRE AI GIOCHI"

"Da quando ho avuto l'incidente in cui ho perso la vista il mio sogno era andare a gareggiare alle paralimpiadi, non importa come. Prima del covid facevo canottaggio, poi ho cambiato sport e ora siamo qui con una medaglia". Così ai microfoni della Rai l'azzurro Lorenzo Bernard, bronzo nell'inseguimento in tandem con Davide Plebani, nel ruolo di pilota. La loro è la prima medaglia dell'Italia ai Giochi di Parigi e la 600/a per il movimento paralimpico azzurro. "È una medaglia magnifica che dedico a tutti quelli che mi hanno supportato, dalla mia famiglia, ai tecnici, agli amici", ha proseguito Bernard, che da solo poco più di un anno fa coppia con Plebani. "È stato bravissimo, ha lavorato molto duro e non era facile - le parole del pilota -, ma abbiamo trovato un buon feeling in solo un anno. Lorenzo si è davvero impegnato tantissimo".

NUOTO: BARLAAM ARGENTO NEI 400SL S9

Il nuotatore azzurro Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d'argento nella gara dei 400sl S9 alle Paralimpiadi di Parigi. La gara è stata vinta dal francese Ugo Didier, che ha superato Barlaam nell'ultima vasca, mentre il bronzo è andato all'australiano Brenden Hall.

PRIMA MEDAGLIA AZZURRA: BERNARD BRONZO NEL CICLISMO

Prima medaglia dell'Italia alle Paralimpiadi di Parigi. Nell'inseguimento individuale di ciclismo, Lorenzo Bernard, in tandem con Davide Plebani, ha conquistato la medaglia di bronzo, battendo la coppia olandese Schure-Fransen.

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024