Tutto facile per l'Italvolley: 3-0 all'Egitto e quarti di finale ipotecati

PARIGI 2024

Gli azzurri si impongono 25-15, 25-16, 25-20: girone superato, ora la sfida con la Polonia per il primo posto

Massimo risultato, minimo sforzo: quella con l'Egitto è quasi più un allenamento che una partita del girone olimpico di volley. Eppure, il verdetto è di quelli importanti: vincendo 3-0 (25-15, 25-16, 25-20), l'Italia certifica la qualificazione ai quarti di finale. A quota 6 e ormai certi del passaggio del turno anche in caso di un rocambolesco arrivo a pari punti con Polonia e Brasile, gli Azzurri potranno concentrarsi ora sull'ultima del raggruppamento, che vale proprio la vetta. Verosimilmente, la formazione di De Giorgi se la giocherà proprio con la Polonia nell'ultimo match in programma il 3 agosto. Contro gli africani, l'Italia mette subito in chiaro le cose e domina i primi due set: 25-15, 25-16 e con il sestetto di De Giorgi che rifila sempre parziali importanti agli avversari, come quando passa dal 17-12 al 22-12. L'unico momento di incertezza arriva proprio quando è ora di chiudere i giochi, con qualche errore in battuta e in attacco di troppo che permette agli egiziani di portarsi addirittura a -2 (22-20). Sono però gli attacchi di Romanò e Michieletto, che chiuderanno con 14 e 11 punti (14 anche per Lavia) e il muro di Russo a scongiurare un quarto set: finisce 25-15, 25-16, 25-20 e ora l'Italia si accomoderà sul divano per guardare Polonia-Brasile, in attesa di giocare l'ultimo match del girone per poterlo chiudere in vetta.