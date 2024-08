Tortu in semifinale nei 200 metri con 20"29

PARIGI 2024

Il velocista azzurro chiude al terzo posto nella sua terza batteria e ottiene il passaggio diretto così come Desalu secondo nella prima

© Grana/Fidal Filippo Tortu, oro con la staffetta azzurra 4x100 sia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che agli Europei di Roma 2024, debutta a Parigi nei 200 metri con il terzo posto della terza batteria nel tempo di 20"29, e ottiene il passaggio diretto alle semifinali che si disputeranno mercoledì 7 agosto dalle 20.02, nella gara dominata dal botswano Letsile Tebogo con infinita facilità in 20"10.

Per Filippo una prova un po' sofferta, forse con qualche tensione di troppo in partenza, ma certamente di grande carattere anche per la determinazione con cui è riuscito alla fine a buttarsi sul traguardo, riuscendo a superare proprio negli ultimi metri il canadese Brandon Rodney quarto con 20"30, mentre curiosamente nella sua stessa serie era presente lo svizzero Timothe Mumenthaler, alla fine quinto con 20"63, che lo aveva beffato per l'oro sui 200 degli Europei di Roma.

LE DICHIARAZIONI DI TORTU

"Avrei potuto fare meglio, ma sono comunque contento di aver evitato il turno di ripescaggio e adesso spero di fare molto meglio in semifinale evitando alcuni errori che penso di avere fatto".

Nella prima batteria invece, un altro oro olimpico della fantastica finale giapponese della staffetta veloce italiana, Fausto Desalu, chiude con un brillante secondo posto in 20"26 e vola anche lui alla semifinale diretta, nella prova vinta dal liberiano Joseph Fahnbulleh con 20"20, mentre al terzo posto si piazza con 20"42 il sudafricano Wayde Van Niekerk, primatista del mondo dei 400, purtroppo frenato da tantissimi anni per uno sfortunato incidente in una gara di rugby per beneficenza.

LE DICHIARAZIONI DI DESALU

"La nona corsia mi ha aiutato, in quanto non mi sono messo a inseguire nessuno e ho fatto la mia gara pensando solo a me stesso. Ero molto nervoso prima della partenza, ma mi sono piaciuto e adesso la testa concentrata per la semifinale".

© Getty Images

Nella quarta batteria del mezzo giro di pista, infine, vinta dallo statunitense Kenny Bednarek con 19"96, il terzo italiano iscritto Diego Pettorossi finisce quarto in 20"63, non accedendo alle semifinali ma potrà correre il turno di ripescaggio domani 6 agosto dalle 12,30.

Nelle batterie dei 3000 siepi maschili disputate all'inizio della sessione serale di gare, eliminati i due italiani presenti con Yassin Bouih che chiude undicesimo in 8'40"34 nella prima, mentre si difende meglio Osama Zoghlami nella seconda dove si classifica all'ottavo posto con 8'20"52 al termine di una prova coraggiosa, ma non sufficiente per rientrare nei 5 posti utili alla finale.