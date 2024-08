Tita e Banti potrebbero vincere il decimo oro azzurro senza gareggiare: lo scenario 

PARIGI 2024

L'evento finale di Nacra 17 potrebbe concludersi con una vittoria a tavolino, ma i due azzurri sperano comunque che ci siano le condizioni per gareggiare e conquistare la vittoria in acqua

Oggi potrebbe essere un giorno d'oro per l'Italia, il giorno che potrebbe portare la decima medaglia, (la più prestigiosa) per gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti. I due campioni olimpici si presentano alla Medal Race dei Nacra 17 già con una medaglia al collo, questa è una certezza. Il più del lavoro è già stato fatto stanno dominando dal primo giorno di regate, basterà, infatti, arrivare settimi per riconfermarsi campioni olimpici con 14 punti di margine sugli argentini Mateo Majdalani e Eugenia Bosco. Quale medaglia arriverà lo scopriremo solo in giornata, nulla però verrà dato per scontato, nemmeno il tempo atmosferico che potrebbe non solo annullare la gara ma anche portare la vittoria e la medaglia a tavolino.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi 2024, pallanuoto: Italia out ai rigori con polemiche La regata è stata rinviata già ieri a causa del poco vento, ma se dovesse verificarsi la stessa situazione Tita e Banti sarebbero medaglia d'oro comunque, in quanto in testa alla classifica dopo dodici regate. Il regolamento lo prevede? Si, infatti in caso di assenza di vento il titolo sarebbe assegnato lo stesso, essendo oggi il termine ultimo del programma olimpico a Marsiglia. È una possibilità da tenere in considerazione visto che ieri gli equipaggi hanno atteso fino all'ultimo, allo start dell’ultima regata (previsto per le 15 circa) ma nulla da fare, poi il barlume di speranza poco prima delle 17 con le coppie schierate sulla linea di partenza prima del rinvio definitivo: il vento si è abbassato fino a rendere impossibile la gara. Un nulla di fatto che ha portato a questa situazione. l campioni olimpici, però, sono pronti a tutto e sono pronti a gareggiare se sarà necessario facendo di tutto per conquistare questo decimo oro. Servirà la loro solita sintonia, che Caterina Banti ha descritto così: "Fin da quando abbiamo iniziato a regatare insieme c'è stata grande intesa nei movimenti avanti e indietro sulla barca, o dentro e fuori. Non c'è quasi mai stato bisogno di parlare". E anche questa potrebbe essere la volta buona per confermare l'affiatamento tra i due e il loro essere una coppia solida e "navigata". Secondo le previsioni meteo non ci dovrebbero essere problemi per poter gareggiare, ma attenderemo con ansia l'ultima conferma.