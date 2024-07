Tamberi sogna la Torre Eiffel: ultimo allenamento ad Ancona prima delle Olimpiadi

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico di salto in alto è tornato ad allenarsi dopo il problema patito a Montecarlo puntando direttamente alla rassegna a cinque cerchi

© facebook Nulla potrebbe fermare Gianmarco Tamberi nella sua personale rincorsa alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, nemmeno un infortunio dell'ultimo minuto o qualche malanno che possa rallentare la sua rincorsa. La voglia di diventare il primo atleta a conquistare due ori consecutivi nel salto in alto è talmente forte che qualsiasi ostacolo verrebbe scavalcato senza problemi. La conferma è arrivato dalla stesso portabandiera che, dopo lo spavento vissuto a Montecarlo, è tornato ad allenarsi con la Torre Eiffel al proprio fianco.

"364 giorni passati a sognare quel momento. 364 giorni per costruire il mio momento. Tra le mille paure, le forti pressioni e l'ansia di non sentirsi mai abbastanza pronto... Tra la voglia di stupirmi e stupire tutti quanti - ha raccontato Tamberi sui propri social -. Vorrei che quel giorno rimanesse impresso nella storia della mia vita come uno dei momenti più intensi e belli di sempre. Oggi ultimo allenamento ad Ancona, domani si parte per l'avventura più importante della mia carriera...".

A questo punto per il campione anconetano non resta altro che partire verso la Francia e sfilare nella serata di venerdì 26 luglio in testa alla delegazione tricolore con tanto di bandiera in mano. Il tutto prima di scendere in pedana nella mattinata del 7 agosto per le qualificazioni con il sogno di riscrivere nuovamente la storia dello sport italiano e non solo.