Mattarella sbarca a Parigi con Tamberi: "Mi sento vagamente fuori età. Avete tutto l'amore dell'Italia con voi"

LA PARTENZA

Il campione olimpico è partito per Parigi nella mattinata di giovedì 25 luglio insieme il Capo dello Stato visitando assieme agli altri atleti il Villaggio Olimpico

© Getty Images Gianmarco Tamberi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno vissuto un momento storico agli Europei di atletica leggera con il Capo dello Stato che ha fatto uno strappo al cerimoniale pur di poter osservare da vicino la finale del salto in alto. Il campione olimpico non ci ha pensato due volte e, dopo la vittoria, si è lanciato in tribuna per abbracciare il politico siciliano. I due si sono nuovamente incontrati sulla strada per Parigi condividendo il viaggio verso la capitale francese e visitando assieme il Villaggio Olimpico.

Il fuoriclasse tricolore e il presidente della Repubblica hanno incrociato le proprie agende con il primo è arrivato a Roma con la moglie Chiara dalla serata di mercoledì 24 luglio in attesa di partire per Parigi nella mattinata successiva. Il secondo ha invece incontrato al Quirinale il presidente israeliano Isaac Herzog prima di volare oltralpe con la figlia Laura per visitare il Villaggio Olimpico dove è stato accolto dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal capo delegazione Carlo Mornati. Tutto ciò ha consentito ai due di volare con un unico volo di stato durante il quale disquisire ancora una volta di atletica.

Mattarella si è quindi ora alla palazzina tricolore con il saltatore anconetano dove ritroveranno l'altra portabandiera, Arianna Errigo, già arrivata a Parigi. Lì, accompagnato dai corazzieri, ha avuto modo di firmare il muro della tregua olimpica prima di cantare l'Inno di Mameli insieme agli azzurri e si è quindi trasferito alla mensa dove ha pranzato con gli atleti: "Mi sento vagamente fuori età - ha chiosato il Capo dello Stato -. Avete intorno a voi l'affetto di tutta l'Italia. Affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc'anzi abbiamo sentito l'inno. È meglio sentirlo tante volte ma grazie a voi. Le medaglie saranno importanti, ma più importante è il senso dello sport che voi avete"

In serata il presidente della Repubblica parteciperà alla cena di gala organizzata dal Cio e dalla presidenza francese sotto la piramide del Louvre come riportato da La Gazzetta dello Sport, mentre nella mattinata di venerdì 26 luglio inaugurerà Casa Italia al Bois de Boulogne, a Le Pré Catelan prima di presentarsi nella tribuna autorirà al Trocadero durante la cerimonia d'apertura dei Giochi.

Un appuntamento che vedrà protagonista Gimbo che non rimarrà però a lungo a Parigi: il portacolori delle Fiamme Oro tornerà in Italia già nella giornata di domenica 28 luglio per trasferirsi a Formia dove affronterà l'ultima settimana di preparazione in attesa di scendere in pedana nella mattinata di mercoledì 7 agosto quando si svolgeranno le qualificazioni del salto in alto.