Simone Biles, che stoccata a Donald Trump: "Amo il mio black job"

La ginnasta più grande della storia replica a distanza all'ex presidente degli USA. LeBron James condivide il post

© Getty Images Simone Biles si toglie qualche sassolino dalle scarpe e pubblica un post su X che ha tutta l'apparenza di una stoccata sarcastica a Donald Trump: "I love my black job". La frase della fenomenale ginnasta ha tutta l'aria di essere una risposta al commento del tycoon davanti a una platea di giornalisti afroamericani, dove ha detto che i migranti rubano i 'black jobs', lavori che non ha saputo poi definire. Il post è stato condiviso anche dal fuoriclasse della Nba LeBron James.

Il post di Biles, che ha già conquistato due medaglie d'oro nei Giochi di Parigi 2024, sembra anche una rivincita a distanza dopo le critiche - riaffiorate ora - di JD Vance, il vice di Trump, per aver abbandonato le Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi sulla sua salute mentale. Nel 2021 Vance era stato una voce fuori dal coro di empatia e solidarietà che l'atleta aveva ricevuto per la sua scelta sofferta. "Penso che si rifletta piuttosto negativamente sulla nostra società terapeutica il fatto che cerchiamo di elogiare le persone non per i momenti di forza, non per i momenti di eroismo, ma per i loro momenti più deboli", disse all'epoca, secondo il New York Times.

Ma, si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo e tre anni dopo la Biles si è presa la sua grande rivincita nei confronti di chi l'aveva aspramente criticata.

IL POST DI SIMONE BILES