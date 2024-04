“Pronti per Parigi 2024”: on air la nuova campagna Allianz

olimpiadi

Ceccon, Fantin e Raffaeli protagonisti della campagna di comunicazione "Pronti per Parigi 2024" verso le Olimpiadi

© Ufficio Stampa Dal 7 aprile è on air la nuova campagna di comunicazione “Pronti per Parigi 2024” di Allianz, Partner Assicurativo Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico. Il nuovo spot è stato pensato e realizzato per l’Italia con tre Campioni Azzurri, scelti tra i sette Ambassador di Allianz annunciati lo scorso novembre, atleti del Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro. I protagonisti sono Thomas Ceccon, Antonio Fantin e Sofia Raffaeli.

Lo storytelling dello spot si svolge con toni emozionali intorno alla preparazione tecnico-sportiva e personale di Thomas, Antonio e Sofia, nel loro percorso di avvicinamento al massimo traguardo sportivo: i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Vengono raccontati momenti della vita quotidiana dei tre campioni, alternati a momenti della preparazione, a voler mettere in evidenza quanto coraggio e determinazione siano necessari per perseguire il sogno di una medaglia olimpica o paralimpica.

© Ufficio Stampa

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha voluto sottolineare: “La nostra nuova campagna “Pronti per Parigi 2024” invita tutti gli italiani, con uno stile caldo ed emozionale a vivere insieme ad Allianz il grande sogno dei nostri Ambassador, straordinari campioni delle Fiamme Oro, e a riflettere sia sui valori fondamentali dello sport che ci accomunano, sia sul messaggio universale dei Giochi. Siamo orgogliosi di affiancare questi giovani campioni, che sono già modelli di ispirazione per tanti fan e tanti atleti di ogni età, background e abilità. Sosteniamo, insieme a tutti gli italiani e gli appassionati nel mondo, le loro ambizioni e i loro sogni per Parigi 2024”.

© Ufficio Stampa

La casa di produzione è BWGTBLD GmbH e la colonna sonora dello spot è una rivisitazione dell’Inno alla Gioia dalla Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven, che è anche l’inno ufficiale dell’Unione Europea, adattamento prodotto dalla società Tro DUS e diretto da Alexis Papadimitriou.