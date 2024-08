Parigi 2024: vela, per Tita e Banti medaglia d'oro o argento

PARIGI 2024

Per la vittoria alla coppia azzurra basterà un settimo posto nella medal race in programma mercoledì

© Getty Images La coppia d'oro della vela azzurra, Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni olimpici a Tokyo 2020 nei Nacra 17, chiudono al secondo posto la terza regata dei Giochi di Parigi e si sono assicurati nella Medal Race in programma mercoledì la conquista della medaglia d'oro o d'argento. La regata conclusiva, con i punti raddoppiati, deciderà infatti il metallo. Per l'oro alla coppia azzurra basterà un settimo posto.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi 2024, vela: Maggetti favolosa, è oro nel windsurf femminile

"Oggi sono state regate difficili e piene di sorprese, ce la siamo cavata abbastanza bene. Per una squalifica per partenza anticipata ci siamo giocati tutti gli scarti e dovevamo l'ansia di non poter più sbagliare. Entriamo in medal race con 14 punti di vantaggio, è vantaggio discreto e cercheremo di amministrarlo". Così Ruggero Tita, che in coppia con Caterina Banti, sono in vantaggio nel Nacra 17 alla vigilia delle regate finali del Medal race. "Abbiamo cercato di essere pronti in tutte le condizioni di vento, speravamo di non trovare queste che sono le più imprevedibili - ha detto a Rai Sport - Nei giorni di maestrale abbiamo dato il nostro meglio, con vento leggero c'è stata più difficoltà ma ce la siamo cavate bene. Il lavoro ha dato i suoi frutti", ha aggiunto. Fiduciosa per domani Caterina Banti: "La barca la portiamo in due, sin dal primo giorno in barca abbiamo avuto io e Ruggero una grande sincronia. La baia di Marsiglia è circondata da montagna e isole, ci sono varie componenti di difficoltà in questo campo di regata".