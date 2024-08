Olimpiadi 2024, vela: Maggetti favolosa, è oro nel windsurf femminile

parigi 2024

La cagliaritana vince la finale: battute l'israeliana Kantor e la britannica Wilson. Diciottesima medaglia per l'Italia

Maggetti d'oro, il windsurf torna a parlare italiano













































Arriva dalla vela il sesto oro dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Marta Maggetti, infatti, trionfa nel windsurf femminile battendo l'israeliana Sharon Kantor e la britannica Emma Wilson, centrando un risultato che mancava da 24 anni. Fondamentale un cambio di traiettoria inatteso che le consente di passare dal terzo al primo posto: per la spedizione azzurra si tratta della diciottesima medaglia alla rassegna a cinque cerchi.

Marta Maggetti centra l'impresa e regala all'Italia il sesto oro di Parigi 2024. L'azzurra vince nella vela (windsurf femminile) davanti a Israele e Gran Bretagna, ma in giornata era già qualificata direttamente alla semifinale, senza dunque dover passare per i quarti. Nella sfida che di fatto vale la certezza di una medaglia, la cagliaritana non parte bene e solo dopo la terza boa riesce a conquistare la seconda posizione che le vale l'accesso alla finalissima per determinare il metallo.

La contesa decisiva sembra iniziare nel peggiore dei modi: l'azzurra cade prima dell'inizio della gara vera e propria, ma riesce a rimettersi in equilibrio. Dopo due boe, Maggetti sembra essere terza e ben distanziata da Wilson, così opta per un netto cambio di traiettoria che, fortunatamente, si rivela vincente: all'ultima boa è già nettamente davanti, così deve solo tagliare per prima il traguardo per chiudere in 7'38", con Kantor a +6" e Wilson a +31". Parte così la festa azzurra per un oro che mancava dal 2000. E l'Italia si mette al collo la diciottesima medaglia di queste Olimpiadi.