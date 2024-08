PARIGI 2024

I Giochi Olimpici in tempo reale: si viaggia verso la chiusura

Parigi 2024, tutte le gare dell'11 agosto - foto 1" /> © Getty Images

11:16 PENTATHLON MODERNO: PERCORSO NETTO PER SOTERO NELL'EQUITAZIONE

Alice Sotero, in sella a Volt de Lusse, ha fatto percorso netto nella prova di equitazione del pentathlon moderno, mettendo in cascina 300 punti. Poi tocca a Elena Micheli, settima dopo la prova di scherma.

11:05 CICLISMO SU PISTA: PATERNOSTER CADE MENTRE SI AVVICINA A LINEA DI PARTENZA

Caduta per Letizia Paternoster mentre si stava avvicinando alla striscia di partenza: fortunatamente non ci sono conseguenze per la nostra atleta.

10:42 CICLISMO SU PISTA, TOCCA A LETIZIA PATERNOSTER NELL'OMNIUM

Alle 11 tocca a Letizia Paternoster nell’omnium: la ragazza trentina di Cles è tra le favorite per vincere una medaglia olimpica.

10:38 MARATONA FEMMINILE: YAREMCHUK 30ª, EPIS 67ª

Sofiia Yaremchuk ha chiuso al 30° posto in 2h30'20", primato personale stagionale, la maratona olimpica. Più staccata Giovanna Epis, che ha terminato la sua fatica al 67° posto, a 15 minuti e 31 secondi dalla Hassan.

10:30 PENTATHLON MODERNO: NIENTE FINALE PER LA CAMPIONESSA IN CARICA FRENCH

La britannica Kate French, campionessa in carica di Pentathlon moderno, si è ritirata dalla finale femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa di un malore. Verrà sostituita in finale dall'atleta di riserva Annika Zillekens della Germania.

10:23 MARATONA FEMMINILE: ORO HASSAN (OLANDA)

L'olandese Sifan Hassan, grande rivale della nostra Nadia Battocletti nei 5.000 e nei 10.000 metri, è la nuova campionessa olimpica della maratona femminile in 2h22'55", nuovo record olimpico. Argento per Assefa (Etiopia) e bronzo a Obiki (Kenya).

10:21 MARATONA FEMMINILE: LOKEDI CEDE, IN TRE PER LE MEDAGLIE

Nel finale si stacca anche la keniana Lokedi: rimangono in tre

10:19 MARATONA FEMMINILE: SHANKULE SI STACCA DAL GRUPPETTO DI TESTA

Al 41° km rimangono in quattro a giocarsi le medaglie nella maratona femminile: l'etiope Shankule si è staccata, guidano Assefa, Obiri, Lokedi e Hassan.

10:04 MARATONA FEMMINILE: IN 5 PER LE MEDAGLIE

Shankule, Assefa, Obiri, Lokedi e Hassan: sono 5 le atlete che si vanno a giocare le medaglie nella maratona olimpica femminile. Più staccata la giapponese Suzuki.

09:47 MARATONA FEMMINILE: IN NOVE AL COMANDO



Si allarga il gruppo di testa al 31° chilometro. Salita e discesa hanno permesso a due atlete di rientrare. Sono in nove in testa. La Yaremchuk ha recuperato terreno ed è ora 35ima.

09:42 MARATONA FEMMINILE: LA SALITA FA SELEZIONE



L'attesa salita sta facendo selezione nella maratona femminile. In testa sono rimaste in cinque: la giapponese Suzuki, due keniane e due etiopi. Lontane le due azzurre Yaremchuk ed Epis, attorno al 60° posto.

08:00 PARTITA LA MARATONA FEMMINILE

Ultimo giorno di gare a Parigi. Si parte con la maratona femminile. Per l'Italia in corsa Sofia Yaremchuk, Giovanna Epis.