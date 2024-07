Parigi 2024, tennis: Musetti batte Monfils e vola al secondo turno

PARIGI 2024

Il carrarese travolge 6-1, 6-4 il padrone di casa Monfils: ora l'argentino Navone

© afp Buon debutto per Lorenzo Musetti, che nel torneo olimpico di Parigi 2024 si impone 6-1, 6-4 nel primo turno su Gael Monfils e avanza al secondo. Il carrarese domina il primo parziale e nel secondo ha diverse occasioni per rendere il successo ancora più netto. Il francese strappa solo una volta il servizio, ma non è sufficiente: il prossimo avversario dell'azzurro e numero 17 al Mondo sarà l'argentino Mariano Navone (doppio 6-2 a Borges).

Neanche 24 ore dopo la finale persa ad Umago, Lorenzo Musetti si presenta al torneo olimpico e ottiene un grande successo su Gael Monfils, partendo al meglio a Parigi 2024. Il carrarese riesce a travolgere il padrone di casa con un netto 6-1, 6-4 e, considerando il poco tempo per recuperare dalla Croazia, il risultato è sorprendente. In avvio, Musetti si porta subito sul 2-0 e il francese deve addirittura annullare sei palle break per non finire sotto 4-0. Si tratterà però dell'unico game vinto, perché Musetti riesce ancora a prendersi il servizio e chiudere sul 6-1.

Nel secondo, ecco i primi tentennamenti in battuta: Monfils ha due opportunità per andare sul 3-1, poi dopo aver perso il servizio trova il primo break e fa 3-3. Ma il carrarese non si scompone e, nel game successivo, mette a segno la giocata vincente: altro break e 4-3 che si trasforma nel 6-4 che sancisce il passaggio del turno di un favoloso Musetti. Adesso, ci sarà un'altra sfida con un argentino: Cerundolo aveva infranto i sogni dell'azzurro nella finale di Umago, ora Mariano Navone sarà l'ostacolo verso il terzo turno.