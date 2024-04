Parigi 2024, Macron inaugura il centro acquatico di Saint-Denis: "Pronti ad affrontare eventuali attacchi terroristici"

IL MONITO

Il presidente della Repubblica Francese è intervenuto a margine dell'inaugurazione della struttura olimpica

Le Olimpiadi Estive sono sempre più vicine e Parigi inizia a indossare il "vestito buono" per l'appuntamento a cinque cerchi. Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha inaugurato il centro acquatico olimpico di Saint-Denis che accoglierà le gare di nuoto sincronizzato, tuffi e pallanuoto attraverso una struttura che stringe l'occhio alla natura e al futuro. "Con "il più grande tetto concavo in legno al mondo questa vetrina del savoir-faire francese consentirà ridurre del 30% i consumi di energia della struttura" ha spiegato un consigliere del capo dello Stato che ha incontrato gli operai impegnati nella costruzione dell'edificio.

La struttura sarà un importante lascito per la Seine-Saint-Denis, il dipartimento più povero di Francia dove un alunno su due tra gli 11 e i 12 anni non sa nuotare, secondo dati delle autorita' transalpine, e che al tempo stesso rappresenta l'inizio di un tour che nei prossimi giorni vedrà impegnati i ministri per il completamento delle strutture a cinque cerchi.

Macron sta lavorando fianco a fianco con i propri tecnici per scongiurare ogni possibile attacco terroristico e farsì che la cerimonia d'apertura si possa svolgere regolarmente lungo la Senna offrendo una "prima" mai vista nella storia delle Olimpiadi: "È lo scenario preferito, quello che stiamo preparando, che vogliamo e stiamo pianificando con tutti gli organizzatori e i cui dettagli saranno svelati a tempo debito - ha sottolineato il politico francese mettendo in guardi anche su un possibile attacco informatico da parte della Russia -. Dobbiamo avere ambizione e lo facciamo essendo professionali e organizzati ovvero pianificando, organizzandoci e facendo una valutazione in tempo reale".

NUOTO SINCRONIZZATO, NIENTE GIOCHI PER GIORGIO MINISINI

Chi non entrerà in vasca a Saint-Denis sarà Giorgio Minisini che è stato escluso dal gruppo degli atleti che prenderà parte ai Giochi. La comunicazione è arrivata dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo spiegando come spiegando che "purtroppo il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 atleti piu' una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico". "Cio' comporta scelte difficili. Sara' necessario avere a disposizione atleti al top della condizione, che eseguano le tre routine con coefficienti ancora piu' alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica. Minisini è un eccellente specialista di singolo e doppio misto. La sua stagione proseguira' coi campionati europei di Belgrado e l'obiettivo di allungare la striscia di successi che l'ha reso un esempio per il movimento internazionale".

Delusione per l'atleta romano che ha ottenuto sinora dieci medaglie ai Mondiali così come agli Europei e che vedrà sfumare la possibilità di partecipare per la prima volta ai Giochi: "Accetto la decisione. Comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta. Continuerò a lavorare per migliorare - ha sottolineato Minisini alla Federnuoto -. Resto a disposizione della nazionale. Il prossimo obiettivo è confermarmi ai campionati europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici”.