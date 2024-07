Parigi 2024, canottaggio: Italia d’argento nella 4 di coppia uomini 

parigi 2024

Gli azzurri dell’Italremo tagliano il traguardo al secondo posto allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne: l’Olanda conferma l’oro, bronzo Polonia

Canottaggio d'argento, l'Italia sul podio dopo 16 anni

























È medaglia d'argento per l'Italia nel canottaggio ai Giochi Olimpici di Parigi: Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili chiudono la 4 di coppia uomini in 5'44"40 e conquistano il secondo posto, alle spalle dell'Olanda (5'42"00) e davanti alla Polonia (5'44"59). Grande prestazione per gli azzurri, che si prendono un'importante rivincita dopo il podio clamorosamente sfumato a Tokyo 2020. Rimonta decisiva nel finale.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi, il canottaggio infiamma le acque transalpine con il 4 di coppia: "Questo argento è dedicato a Filippo Mondelli"

Era stato indicato fin da subito come uno degli eventi da cerchiare in rosso sul calendario e infatti non ha deluso: l’Italia del canottaggio è medaglia d’argento nella 4 di coppia uomini, grazie a una prestazione da incorniciare. Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili si sono presentati in finale forti del secondo tempo assoluto ottenuto nelle batterie (5’43”31) e consapevoli di dover lottare soprattutto con l’Olanda (5’41”69 nelle qualificazioni). Così è stato. Gli azzurri iniziano a spingere fin dai primi metri di gara, mettendo pressione agli Oranje: a metà percorso i quattro italiani sono in seconda posizione, con un lieve vantaggio sulla Polonia. A 500 metri dalla fine c’è però il sorpasso dei polacchi, ma l’Italia non molla e alza il ritmo: l’Olanda scappa via, ma gli azzurri riescono a riscavalcare nuovamente la Polonia e si prendono il secondo posto negli ultimi 100 metri, con un tempo totale di 5’44”40 e bissando l’argento di Pechino 2008. L’oro va quindi all’Olanda di Florijn, Metsemakers, Wieten e van Lierop (5’42”00), che conferma il primo posto di Tokyo 2020, mentre il bronzo alla Polonia di Czaja, Biskup, Zietarski e Baranski (5’44”59). Quarta chiude la Gran Bretagna (5’46”51), seguita dalla Germania (5’50”62). Ultimo posto per la Svizzera (5’58”04).