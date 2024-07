Olimpiadi, il canottaggio infiamma le acque transalpine con il 4 di coppia: "Questo argento è dedicato a Filippo Mondelli"

PARIGI 2024

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono dovuti arrendere all'Olanda dopo una gara affrontata nel ricordo del compagno di squadra, scomparso nel 2021

Canottaggio d'argento, l'Italia sul podio dopo 16 anni

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia del canottaggio torna a far sentire la propria voce e lo fa grazie a Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili che hanno conquistato l'argento nel 4 di coppia alle OIimpiadi di Parigi 2024. Una medaglia arrivata grazie alla forza espressa in acqua dagli azzurri che si sono dovuti sì arrendere all'Olanda, ma hanno riportato la squadra azzurra sul podio sedici anni dopo il secondo posto di Pechino 2008.

"Fino ai 1000 metri abbiamo fatto una gara perfetta. Dai 1500 metri in poi non abbiamo ancora ben capito cosa sia successo - hanno spiegato i ragazzi azzurri ai microfoni di Sky Sport -. Sembrava che fossimo dietro la Polonia tanto da esser convinti di aver preso il bronzo, però abbiamo riattaccato e ci siamo presi l'argento con i denti e con il cuore".

Un podio che non poteva che essere dedicato a Filippo Mondelli, membro dell'equipaggio scomparso nel 2021 a soli 26 anni a causa di un osteosarcoma alla gamba sinistra: "Le Olimpiadi ci hanno dato un boost in più - hanno confessato i componenti del quartetto tricolore -. Abbiamo aspettato tre anni per poter issare il tricolore. Per questo motivo la medaglia non possiamo che dedicarla a Filippo e alla sua famiglia".