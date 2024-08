Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 4 agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano nel vivo: il resoconto della nona giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

Parigi 2024, tutte le medaglie azzurre ai Giochi











































23:05 BEACH VOLLEY: GOTTARDI/MENEGATTI ELIMINATE AGLI OTTAVI

La coppia Gottardi/Menegatti saluta le Olimpiadi negli ottavi del beach volley femminile. Le azzurre hanno perso 2-1 (21-18, 17-21, 15-12) contro le americane Hughes/Cheng campionesse del mondo in carica.

22:46 BEACH VOLLEY: GOTTARDI/MENEGATTI VINCONO IL SECONDO SET

La coppia azzurra Gottardi/Menegatti ha vinto il secondo set per 21-17 contro le americane Hughes/Cheng campionesse del mondo negli ottavi di beach volley femminile.

22:26 BEACH VOLLEY: GOTTARDI/MENEGATTI PERDONO IL PRIMO SET

La coppia azzurra Gottardi/Menegatti ha perso il primo set per 21-18 contro le americane Hughes/Cheng negli ottavi di beach volley femminile.

21:55 ATLETICA: ORO LYLES NEI 100 METRI UOMINI, QUINTO JACOBS

L'americano Lyles è il nuovo campione olimpico dei 100 metri piani maschili con 9"79: Stesso tempo per il giamaicano Thompson (argento per 5 millesimi). Terzo l'altro americano Kerley (9"81). Jacobs chiude 5° in 9"85.

21:50 ATLETICA: ORO KATZBERG NEL LANCIO DEL MARTELLO

Ethan Katzberg ha vinto la medaglia d'oro nel lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il canadese ha realizzato la misura che gli è valsa la medaglia d'oro al primo tentativo, con 84,12. Argento all'ungherese Bence Halasz (79,97), bronzo all'ucraino Mykhaylo Kokhan (79,39).

21:35 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA D'ARGENTO, ORO AL GIAPPONE

L'Italia crolla negli ultimi due assalti e deve inchinarsi al Giappone che vince 45-36 e conquista la medaglia d'oro nella prova di fioretto a squadre maschile. Bronzo alla Francia.

21:36 ATLETICA: ORO ALL'UCRAINA MAHUCHIKH NEL SALTO IN ALTO FEMMINILE

L'ucraina Mahuchikh ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto femminile. Argento per l'australiana Nicola Olyslagers e bronzo per Gerashchenko (Ucraina) e Patterson (Australia).

21:35 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 34-40 DOPO L'OTTAVO ASSALTO

Assalto disastroso di Alessio Foconi, che perde 5-0 l'ottavo assalto. Ora il Giappone guida 40-34 e per l'oro si fa durissima.

21:33 ATLETICA: MESLEK FUORI DALLA FINALE NEI 1500 METRI UOMINI

Niente da fare per Ossama Meslek che termina la gara all'ottavo posto ed è fuori dalla finale dei 1500 metri.

21:31 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 34-35 DOPO IL SETTIMO ASSALTO

Ottimo assalto di Guillaume Bianchi che, nonostante un problema accusato a una mano, batte 6-5 Kyosuke Matsuyama. L'Italia accorcia 34-35. Ora in pedana Foconi.

21:24 PALLANUOTO: FRANCIA-GRECIA 4-11, SETTEROSA AI QUARTI COL BRIVIDO

Grazie all'11-4 della Grecia contro la Francia, il Setterosa di qualifica con il brivido per i quarti di finale del torneo olimpico di pallanuoto. L’Italia passa come terza del girone e affronterà l’Olanda.

21:20 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 28-30 DOPO IL SESTO ASSALTO

Brutto assalto di Filippo Macchi che perde 7-3 e l'Italia vede sfumare il vantaggio acculato in precedenza. Il Giappone guida 30-28 nella finale del fioretto maschile a squadre.

21:16 ATLETICA: ARESE IN FINALE NEI 1500 METRI UOMINI

Pietro Arese vola in finale dei 1500 metri uomini. L'azzurro taglia il traguardo in sesta posizione con il tempo di 3:33.03. Nono posto per Federico Riva.

21:14 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 25-23 DOPO IL QUINTO ASSALTO

Tommaso Marini pareggia 5-5 con Kyosuke Matsuyama e l'Italia rimane sempre avanti di due stoccate sul Giappone nella finale del fioretto maschile a squadre.

21:07 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 20-18 DOPO IL QUARTO ASSALTO

Guillaume Bianchi supera 6-3 Takahiro Shikine nel quarto assalto della finale di fioretto a squadre maschile. L'Italia guida 20-18.

20:57 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 14-15 DOPO IL TERZO ASSALTO

L'Italia ha ridotto lo svantaggio grazie all'ottimo terzo assalto di Macchi. Il parziale è 14-15 Giappone.

20:50 FIORETTO A SQUADRE: ITALIA-GIAPPONE 7-10 DOPO IL SECONDO ASSALTO

Dopo due assalti, l'Italia deve recuperare tre stoccate al Giappone nella finale per l'oro del fioretto a squadre: i nipponici guidano 10-7

20:40 FIORETTO A SQUADRE, ITALIA IN PEDANA PER L'ORO



E' cominciata la finale per l'oro tra Italia e Giappone nel fioretto a squadre. Il primo degli azzurri in pedana è Marini

20:12 ATLETICA, JACOBS TERZO IN SEMIFINALE: IN FINALE DA RIPESCATO



Il terzo posto in 9.92 è bastato a Marcell Jacobs per centrare la finale dei 100 metri, anche se l'azzurro è stato costretto ad aspettare la terza semifinale per capire se il suo tempo valesse un ripescaggio. L'olimpionico si è alla fine qualificato con il settimo tempo.

20:07 ATLETICA, CHITURU ALI FUORI DALLA FINALE DEI 100



Niente da fare, ma era prevedibile, per Chituru Ali, settimo (10.14) nella sua semifinale dei 100 metri e quindi fuori dalla finale. La semifinale è stata vinta da Seville in 9.81 davanti a Lyles (9.83).

19:43: NUOTO: ORO USA CON RECORD DEL MONDO NELLA 4X100 MISTA FEMMINILE

Medaglia d'oro con record del mondo per gli USA (3’49″63) nella staffetta 4x100 mista femminile. Argento per l’Australia in 3’53″11, bronzo Cina (3’53″23).

19:35 ATLETICA: SITO IN SEMIFINALE NEI 400 METRI

Luca Sito chiude al terzo posto la sua batteria nei 400 metri piani con il tempo di 44.99 e approda alle semifinali. Prima posizione per Samukonga (44.56) e Ndori (44.87). Niente da fare per Davide Re, ultimo nella sua batteria e costretto ai ripescaggi.

19:27 NUOTO: ORO CINA NELLA 4X100 MISTA MASCHILE

La Cina vince la staffetta 4x100 mista maschile alle Olimpiadi di nuoto in 3’27″46. Argento agli USA (3’28″01), bronzo per la Francia (3’28″38).

19:22 TENNIS: ERRANI/PAOLINI NELLA STORIA, VINCONO IL DOPPIO FEMMINILE

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la medaglia d'oro nel doppio femminile di tennis, il primo oro olimpico nella storia del tennis italiano. Le azzurre hanno battuto 2-6, 6-1, 10-7 la coppia russa Andreeva-Shnaider.

19:08 TENNIS: ERRANI/PAOLINI VINCONO 6-1 IL SECONDO SET

Grande reazione di Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale del doppio femminile. Le azzurre, dopo aver perso 6-2 il primo set contro la coppia russa Andreeva-Shnaider, si sono aggiudicate il secondo per 6-1.

18:55 NUOTO: ARGENTO PALTRINIERI NEI 1500 SL

Gregorio Paltrinieri ha conquistato una fantastica medaglia d'argento nei 1500 stile libero di nuoto (14’34″55) ed è diventato il nuotatore italiano più medagliato di sempre alle Olimpiadi. Oro all'americano Finke con il record del mondo (14’30″67), bronzo all'irlandese Wiffen.

18:44 VELA: PESCETTO SCENDE AL 6° POSTO NEL KITE FEMMINILE

Dopo tre ottime regate, Maggie Pescetto incappa in un parziale passo falso e non va oltre il 10° posto nella Race 4 del kite femminile. L’azzurra è comunque sesta nella generale.

18:36 VELA: TITA/BANTI VINCONO TUTTE LE PROVE DI GIORNATA NEL NACRA 17

Seconda giornata perfetta nel Nacra 17 per gli azzurri Tita/Banti, che dominano anche l’ultima prova odierna allungando in vetta alla classifica generale dopo 6 regate con un vantaggio di 10 punti sulla Nuova Zelanda, 16 sull’Argentina, 18 su Germania e Finlandia.

18:35 NUOTO: ORO SJOESTROEM NEI 50 SL

La svedese Sarah Sjoestroem domina i 50 stile libero con il crono di 23″71. Argento a sorpresa per la australiana Harris con 23″97, terzo posto per la cinese Zhang con 24″20.

18:34 TENNIS: ERRANI/PAOLINI PERDONO IL PRIMO SET 6-2

Comincia male la finale del doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno perso 6-2 il primo set contro la coppia russa Andreeva-Shnaider.

18:30 BADMINTON: ORO CINA TAIPEI NEL DOPPIO MASCHILE

Gli atleti di Cina Taipei Lee/Wang sono i campioni olimpici del doppio uomini di badminton ai Giochi di Parigi 2024. Sconfitti i cinesi Liang/Wang con il punteggio di 2-1 (21-17, 18-21, 21-19). Nella partita per il bronzo vittoria della coppia della Malaysia Chia/Soh sui danesi Astrup/Rasmussen 2-1 (16-21, 22-20, 21-19).

18:28 TENNIS: MEDICAL TIME-OUT PER SARA ERRANI

Sara Errani ha chiesto il medical time-out sul punteggio di 5-2 nel primo set per la Russia nella finale del doppio femminile di tennis.

18:13 VELA: PESCETTO SALE AL 4° POSTO NEL KITE FEMMINILE

Maggie Pescetto conquista uno splendido terzo posto nella Race 3 e risale in quarta piazza provvisoria nella classifica generale del kite femminile. L’azzurra si trova a -10 dalla leader britannica Aldridge, -5 dalla svizzera Lengwiler e -1 dalla statunitense Moroz.

18:12 CICLISMO: ORO FAULKNER NELLA PROVA SU STRADA FEMMINILE

Kristen Faulkner (USA) ha vinto la medaglia d'oro nella prova su strada femminile. La campionessa americana ha ripreso la coppia Marianne Vos (Olanda)-Kata Blanka Vas (Ungheria) a pochi km dall'arrivo e poi è andata in fuga a sua volta. Argento alla Vos e bronzo alla belga Lotte Kopecky. Nona l'azzurra Elisa Longo Borghini.

18:00 TENNIS: AL VIA LA FINALE DEL DOPPIO FEMMINILE CON PAOLINI-ERRANI

È iniziata la finale del doppio femminile di tennis tra le azzurre Paolini/Errani e le russe Andreeva/Shnaider.

17:59 VELA: BENINI FLORIANI PER ORA 4ª NEL LASER FEMMINILE

Ottima giornata per Chiara Benini Floriani. L’azzurra ha infatti ottenuto la quinta posizione nell’ottava regata valida per la competizione della classe laser femminile. Grazie all’11-5 odierno la trentina si è piazzata al quarto posto della classifica generale con 64 punti. Domani, in occasione delle ultime due regate prima della Medal Race, la velista tenterà l’attacco alla top 3, al momento occupata dalla neerlandese Marit Bouwmeester, leader con 19 punti netti tenendo a debita distanza la danese Anne-Marie Rindom (47) e la svizzera Maud Jayet (59).

17:53 GOLF: ORO ALL'AMERICANO SCHEFFLER, INDIETRO GLI AZZURRI

L'americano Scottie Scheffler, con una rimonta da spavento, ha vinto la medaglia d'oro nel golf con lo score di -19. Il numero 1 del mondo ha superato di un colpo Tommy Fleetwood (Gran Bretagna) e di due Hideki Matsuyama (Giappone). 18° Manassero, 22° Migliozzi.

17: 46 VELA, TITA/BANTI VINCONO ANCORA, +8 SULLA NUOVA ZELANDA

I campioni olimpici in carica Tita/Banti vincono anche la seconda regata di giornata nel Nacra 17 e consolidano la leadership nella generale a +8 sulla Nuova Zelanda, +11 sull’Argentina e +13 sulla Gran Bretagna.

17:40 VELA: PIANOSI 8° NELLA TERZA PROVA DEL KITE

Riccardo Pianosi è 8° nella terza prova del kite e si conferma in sesta piazza nella generale. Terzetto di testa composto dallo sloveno Vodisek, dal velista di Singapore Maeder e dall’austriaco Bontus.

17:33 GINNASTICA ARTISTICA: ORO AL FILIPPINO YULO NEL VOLTEGGIO

Ai Giochi di Parigi 2024, bis d'oro nella ginnastica per il filippino Carlos Edriel Yulo che, dopo il titolo nel corpo libero, alla Bercy Arena conquista l'oro nel volteggio con un punteggio di 15.116. Argento all'armeno Artur Davtyan (14.966), bronzo al britannico Harry Hepworth (14.948).

17:23 PUGILATO: PRIMA STORICA MEDAGLIA PER IL TEAM RIFUGIATI

La pugile originaria del Camerun Cindy Ngamba ha conquistato la prima medaglia per la squadra olimpica dei rifugiati ai Giochi di Parigi. La vittoria contro la pugile francese Davina Michel nei quarti di finale dei pesi medi femminili significa per Ngamba almeno una medaglia di bronzo a prescindere da come andranno le semifinali. Ngamba è stata la portabandiera per i 37 atleti che compongono il più grande Olympic Refugee Team da quando l'idea è nata prima dei Giochi estivi di Rio de Janeiro nel 2016.

17:11 VELA, TITA/BANTI ALLUNGANO IN VETTA

Prosegue l’impressionante ruolino di marcia nel Nacra 17 di Tita/Banti, che si impongono nella prima regata odierna davanti alla Nuova Zelanda allungando nella generale a +6 sui primi inseguitori.

17:08 CANOA, BERTONCELLI ELIMINATA NEL KAYAK CROSS

Niente quarti di finale per Marta Bertoncelli nel kayak cross. L'azzurra non è ruscita a chiudere la sua batteria tra le prime due ed è stata eliminata.

17:02 TENNIS, DJOKOVIC ORO OLIMPICO: È CAREER GOLDEN SLAM PER IL SERBO

Novak Djokovic entra una volta di più nella storia del tennis: il serbo ha vinto l'oro olimpico nella finale del torneo individuale di tennis contro Carlos Alcaraz (7-6, 7-6), conquistando il career golden slam.

16:54 CANOA, HORN AI QUARTI NEL KAYAK CROSS

Quarti di finale conquistati per Stefanie Horn nel kayak cross. L'azzurra ha chiuso la sua batteria al secondo posto dietro la tedesca Lilik.

16:40 PALLANUOTO FEMMINILE, SETTEROSA KO CON LA SPAGNA 11-13

Arriva un'altra sconfitta per il Setterosa nel Gruppo B del torneo di pallanuoto femminile: le azzurre hanno perso 11-13 contro la Spagna e restano al penultimo posto del girone. La qualificazione ai quarti dipenderà dal risultato di Francia-Grecia. Leggi per approfondire

16:32 TIRO A VOLO, SKEET FEMMINILE: ORO ALLA CILENA CROVETTO CHADID

È andata alla cilena Francisca Crovetto Chadid la medaglia d'oro nello skeet femminile. Battute nella finale a sei la britannica Rutter (argento) e l'americana Smith (bronzo).

16:16 GINNASTICA ARTISTICA, STORICO ORO PER L'ALGERIA CON NEMOUR ALLE PARALLELE ASIMMETRICHE: D'AMATO QUINTA

Con lo straordinario punteggio di 15.700 è andato all'algerina Kaylia Nemour l'oro nella finale delle parallele asimmetriche. Primo storico oro per l'Algeria nella ginnastica artistica. Argento per la cinese Qiu (15.500), bronzo per l'americana Lee (14.800). Quinta l'azzurra Alice D'Amato (14.733).

16:10 CANOA, DE GENNARO AI QUARTI NEL KAYAK CROSS

Giovanni De Gennaro approda ai quarti di finale nel kayak cross maschile. L’azzurro, già vincitore della medaglia d’oro nel K1, ottiene la prima posizione nella quarta batteria di giornata, precedendo il polacco Mateusz Polaczyk.

15:53 GINNASTICA ARTISTICA, 14.733 PER ALICE D'AMATO NELLA FINALE DELLE PARALLELE ASIMMETRICHE

Con un ottimo esercizio Alice D'Amato ha ottenuto 14.733 nella finale delle parallele asimmetriche. L'azzurra si è esibita per seconda e ha subito scalzato la cinese Zhang, ora c'è attesa per i risultati delle altre atlete.

15:52 SCHERMA: ITALIA IN FINALE NEL FIORETTO MASCHILE A SQUADRE!

L'Italia raggiunge la finale del fioretto maschile a squadre e ipoteca la 21esima medaglia della spedizione azzurra (la 20esima arriverà dalla finale del doppio femminile di tennis). Macchi, Marini e Bianchi hanno dominato gli Stati Uniti in semifinale 45-38 e ora sfideranno il Giappone per l'oro.

15:45 TENNIS, DJOKOVIC VINCE UN PRIMO SET MOZZAFIATO NELLA FINALE CON ALCARAZ

Si chiude un primo set spettacolare e combattutissimo nella finale del torneo individuale di tennis maschile: Novak Djokovic ha vinto 7-6 (7-3) al tie break. Il secondo si apre col servizio di Alcaraz.

15:40 GINNASTICA ARTISTICA, INIZIA LA FINALE DELLE PARALLELE ASIMMETRICHE: C'È ALICE D'AMATO

Inizia la finale delle parallele asimmetriche nel concorso individuale di ginnastica artistica. Attesa per l'azzurra Alice D'Amato, argento nel concorso a squadre e quarta nell'all around.

15:38 GINNASTICA ARTISTICA: ORO AL CINESE LIU NEGLI ANELLI

È andato al cinese Liu Yang (15.300) l'oro nella finale degli anelli nel concorso individuale di ginnastica artistica. Argento al connazionale Zou (15.233), bronzo per il greco Petrounias (15.100).

15:36 SCHERMA, SEMIFINALE FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA ANCORA AVANTI SUGLI USA DOPO SEI ASSALTI

Si assottiglia il vantaggio dell'Italia sugli Stati Uniti dopo due terzi di gara nella semifinale del fioretto maschile a squadre: gli azzurri restano comunque al comando, 30-27, dopo sei assalti. Ora l'ultima serie per Macchi, Marini e Bianchi, decisiva per l'approdo in finale.

15:30 TIRO A SEGNO, SPINELLA IN FINALE NELLA PISTOLA 25 METRI!

Grande impresa di Massimo Spinella, che centra la finale nella pistola a fuoco rapido 25 metri. L'azzurro ha chiuso le qualificazioni col quinto punteggio (586-19X), guadagnandosi la sua prima finale olimpica.

15:20 TENNISTAVOLO, ORO PER IL CINESE FAN NELL'INDIVIDUALE MASCHILE

È andato al cinese Fan Zhendong l'oro nel tennistavolo individuale maschile. Battuto in finale lo svedese Moregard (1-4 il conto dei set). Bronzo per il francese Lebrun.

15:12 SCHERMA, SEMIFINALE FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA AVANTI 15-10 DOPO TRE ASSALTI

Dopo un terzo di gara l'Italia è in vantaggio 15-10 sugli Stati Uniti nella semifinale del fioretto maschile a squadre. Grande prova di Macchi, Marini e Bianchi finora. La vincente incontrerà una tra Francia e Giappone in finale.

15:00 TIRO CON L'ARCO INDIVIDUALE MASCHILE: ORO AL COREANO KIM

È andato a Kim Woojin l'oro nel tiro con l'arco individuale maschile. Il coreano ha trionfato 6-5 al termine di una finale tiratissima con l'americano Brady Ellison, che conquista l'argento. Bronzo per l'altro coreano Lee.

14:50 SCHERMA, COMINCIA LA SEMIFINALE DEL FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: L'ITALIA SFIDA GLI USA

Cominciano le due semifinali del fioretto maschile a squadre: da un lato Giappone e Francia, dall'altro Italia e Stati Uniti. Bianchi, Marini e Macchi sfidano gli USA e vanno a caccia del pass che garantirebbe il podio olimpico.

14:10 TENNIS, COMINCIA LA FINALE DEL TORNEO MASCHILE INDIVIDUALE: ALCARAZ VS DJOKOVIC

Comincia la finale del torneo maschile individuale di tennis. La sfida è quella più attesa e pronosticata alla vigilia: Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Il serbo insegue il suo primo titolo olimpico, che gli permetterebbe di fregiarsi del "career golden slam".

14:00 CICLISMO FEMMINILE: AL VIA LA PROVA IN LINEA

E' partita la prova in linea del ciclismo femminile. L'Italia è presente con Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Elena Cecchini e Silvia Persico. Le azzurre proveranno a conquistare una medaglia dopo il bronzo vinto da Longo Borghini sia nel 2016 che nel 2020.

13:27 TENNIS FEMMINILE: LE SPAGNOLE BUCSA/SORRIBES TORMO VINCONO IL BRONZO NEL DOPPIO

Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo di doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale per il terzo e quarto posto la coppia spagnola ha battuto con un doppio 6-2, in un'ora e 14' di gioco, le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova.

13:11 TIRO CON L'ARCO: SI CONCLUDE L'AVVENTURA DI NESPOLI

Il coreano Lee va in semifinale. Nespoli sconfitto chiude a 27 punti il quinto set, sono 28 per Lee che affronterà in semifinale il connazionale Kim Woojin.

13:08 TIRO CON L'ARCO: 4-4, SI VA AL QUINTO SET

30 punti Lee, Nespoli fa 29.

13:06 TIRO CON L'ARCO: 29-29 IL TERZO SET

Nove all’ultima freccia per Nespoli, resta comunque davanti 4-2.

13:01 TIRO CON L'ARCO: NESPOLI VINCE IL PRIMO SET

L'italiano avanti 28-27, bastano due nove e un dieci, solo tre nove per il coreano Lee.

12:57 SCHERMA, FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA IN SEMIFINALE CONTRO GLI USA

Con qualche sofferenza l'Italia batte la Polonia 45-39 e si qualifica per le semifinali del fioretto maschile a squadra: Marini, Bianchi e Macchi affronteranno gli Stati Uniti, che hanno battuto l'Egitto 45-35.

12:51 ATLETICA, FOLORUNSO SESTA IN BATTERIA NEI 400 OSTACOLI FEMMINILI

Solo sesta posizione anche per Ayomide Folorunso nell'altra batteria dei 400 ostacoli femminili: l'azzurra chiude in 55''03 e come Sartori e Muraro dovà passare dai ripescaggi.

12:47 ATLETICA, UFFICIALE: FANTINI IN FINALE NEL MARTELLO FEMMINILE

Sara Fantini si è ufficialmente qualificata per la finale del lancio del martello femminile: l'azzurra ha chiuso con il quarto miglior lancio nel Gruppo B (72.40 al primo tentativo).

12:43 ATLETICA, SARTORI SESTA IN BATTERIA NEI 400 OSTACOLI FEMMINILI

Solo sesta posizione per Rebecca Sartori nella prima batteria dei 400 metri a ostacoli femminili. Per l'azzurra tempo finale di 55''81, dovrà passare dai ripescaggi.

12:38 SCHERMA, FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA-POLONIA 30-27 DOPO SEI ASSALTI

A due terzi di gara l'Italia torna avanti ed è in vantaggio 30-27 sulla Polonia nel quarto di finale del fioretto maschile a squadre, grazie soprattutto a una super rimonta di Tommaso Marini nel quinto assalto.

12:35 ATLETICA, LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE: 71.08 PER FANTINI ALL'ULTIMO TENTATIVO

Chiude con un 71.08 Sara Fantini la sua qualificazione nel lancio del martello femminile. L'azzurra è al momento terza nel Gruppo B grazie al 72.40 lanciato al primo tentativo, che dovrebbe garantirle un posto in finale.

12:19 ATLETICA, SIMONELLI AGEVOLMENTE IN SEMIFINALE NEI 110 OSTACOLI MASCHILI

Lorenzo Simonelli accede senza troppi problemi alla semifinale dei 110 metri a ostacoli maschili: l'azzurro ha chiuso la sua batteria in 13''27, dietro solo allo svizzero Joseph.

12:16 ATLETICA, LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE: 69.93 PER FANTINI AL SECONDO TENTATIVO

Si ferma a 69.93 il secondo lancio di Sara Fantini nelle qualificazioni del lancio del martello femminile. L'azzurra resta in testa al Gruppo B grazie al 72.40 lanciato al primo tentativo, che dovrebbe garantirle la finale.

12:14 SCHERMA, FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA SOTTO 13-15 AI QUARTI CON LA POLONIA DOPO I PRIMI TRE ASSALTI

Italia in difficoltà nel quarto di finale del fioretto maschile a squadre. Contro i poco quotati polacchi gli azzurri Marini, Bianchi e Macchi sono sotto 13-15 dopo la prima serie di assalti.

12:02 ATLETICA, SALTO IN LUNGO MASCHILE: FURLANI IN FINALE DA SESTO

Si è ufficialmente qualificato per la finale del salto in lungo maschile l'azzurro Mattia Furlani: l'8.01 saltato al primo tentativo gli è valso la sesta posizione finale di qualificazione.

11:59 ATLETICA, LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE: GRANDE 72.40 PER FANTINI

Un ottimo 72.40 per Sara Fantini nel primo tentativo delle qualificazioni del lancio del martello femminile, Gruppo B. La distanza dovrebbe già garantire all'azzurra un posto in finale.

11:48 ATLETICA, SALTO IN LUNGO MASCHILE: NULLO AL TERZO TENTATIVO PER FURLANI

Salto nullo al terzo e ultimo tentativo per Mattia Furlani, nelle qualificazioni del salto in lungo maschile. L'azzurro resta comunque in piena corsa per la finale grazie all'8.01 saltato al primo tentativo.

11:45 SCHERMA, COMINCIANO I QUARTI DEL FIORETTO MASCHILE A SQUADRE: ITALIA VS POLONIA

Cominciano i quarti di finale del fioretto maschile a squadre, che chiuderà il programma della scherma ai Giochi. Gli azzurri Macchi (argento individuale tra mille polemiche), Bianchi e Marini sfideranno i polacchi. La vincente troverà in semifinale una tra Egitto e Stati Uniti.

11.35 PISTOLA 25 METRI: SPINELLA TERZO

Massimo Spinella è al terzo posto dopo la prima parte delle qualificazione della pistola 25 metri (passano i primi 6). Diciottesimo l'altro azzurro, Riccardo Mazzetti. Alle 13 il secondo round.

11:29 PUGILATO, A MEDAGLIA ANCHE L'ALTRA PUGILE IPERANDROGINA

Dopo Imane Khelif, anche l'altra pugile iperandrogina dei Giochi, la taiwanese Lin Yu Ting, si è assicurata una medaglia. In un match dei quarti finali della categoria -57 kg condizionato da molte scorrettezze da parte di entrambe, Lin ha battuto ai punti la bulgara Svetlana Kamenova Staneva. La taiwanese si è quindi qualificata per le semifinali e, non essendo prevista la finale per il terzo e quarto posto, porterà a casa una medaglia, almeno di bronzo.

11:27 ATLETICA, SALTO IN LUNGO MASCHILE: 7.95 PER FURLANI AL SECONDO TENTATIVO

Passo indietro per Mattia Furlani al suo secondo tentativo nelle qualificazioni del salto in lungo: l'azzurro ha saltato 7.95, regalando ancora tanto alla pedana (17 cm). Resta comunque in piena corsa per la finale. La misura di qualificazione è 8.15, passano i primi 12.

11:12 ATLETICA, BONGIORNI ULTIMA IN BATTERIA NEI 200 METRI FEMMINILI

Settimo e ultimo posto in batteria nei 200 metri femminili per Anna Bongiorni: l'azzurra ha chiuso in 23''49, lo stesso tempo di Dalia Kaddari, che porta anche lei al turno di ripescaggio.

11:08 TRIATHLON, SENNA INQUINATA DOPO LE PIOGGE: ANNULLATA TAPPA D'ALLENAMENTO

"Nel quotidiano incontro di verifica della qualità dell'acqua" della Senna "svoltosi ieri, 3 agosto alle ore 19:30, con i rappresentanti del World Triathlon, compresi i tre Delegati Tecnici e il Delegato Medico, Parigi 2024, il Comitato Olimpico Internazionale, Météo France, Driet, la Città di Parigi e la Prefettura della Regione Île-de-France coinvolte nell'esecuzione di test sulla qualità dell'acqua, è stata presa la decisione di annullare la tappa di allenamento di nuoto del triathlon che avrebbe dovuto svolgersi oggi alle 8". Lo fanno sapere gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Considerate le forti piogge delle notti tra il 31 luglio e il 1° agosto, particolarmente intense su Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualita' dell'acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire" la rifinitura per il nuoto "prevista per domani. Alla luce di queste condizioni, abbiamo deciso di annullare la lezione di nuoto di stasera per evitare comunicazioni tardive atleti", fanno sapere ancora in una nota in vista della gara olimpica di triathlon misto prevista per domani mattina. Successivamente si è proceduto con il sorteggio dei pontoni, con i campioni in carica della Gran Bretagna che hanno scelto per primi optando per l'estrema sinistra la corsia 1. L'Italia sarà in corsia centrale numero 8. C'è ancora tempo fino alle 5.45 di domani, giorno della gara, per modificare la composizione finale delle squadre.

11:07 ATLETICA, SALTO IN LUNGO MASCHILE: FURLANI COMINCIA CON 8.01

È cominciata la qualificazione del salto in lungo maschile allo Stade de France: un buon 8.01 per l'azzurro Mattia Furlani al primo tentativo, in cui ha regalato 20 cm alla pedana.

11:05 ATLETICA, 200 METRI FEMMINILI: KADDARI PENULTIMA IN BATTERIA

Batteria difficile per Dalia Kaddari nei 200 metri femminili: l'azzurra ha chiuso al sesto e penultimo posto, in 23''49. Per lei ci sarà il turno di ripescaggio.

10:14 PALLAVOLO FEMMINILE, ITALIA DOMINA ANCHE LA TURCHIA: 3-0 E PERCORSO NETTO NEL GRUPPO C

Una splendida Italia batte 3-0 la Turchia nella terza giornata del Gruppo C e conquista il terzo successo in altrettante gare, chiudendo in vetta il proprio raggruppamento, con un solo set concesso alle avversarie. Solo il Brasile ha la chance di superare le azzurre nella classifica generale, che determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale. Leggi per approfondire

10:11 TIRO CON L'ARCO, NESPOLI AVANZA AI QUARTI!

Un grande Mauro Nespoli supera 6-2 il canadese Peters agli ottavi di finale e si guadagna l'accesso ai quarti nel tiro con l'arco individuale maschile: alle 13 sfiderà il coreano Lee.

9:50 VOLLEY, ITALIA-TURCHIA 2-0

L'Italia ha vinto anche il secondo set contro la Turchia per 25-16. Tredici punti per Egonu e 9 per Sylla; 3 muri per Danesi finora.

9:45 TIRO CON L’ARCO, TRA POCO TOCCA A NESPOLI

Mauro Nespoli parte dagli ottavi di finale per provare a ripetere la cavalcata che lo portò alla medaglia d’argento nel 2021 a Tokyo. Sulla sua strada troverà l’ostico canadese Eric Peters, numero 5 del ranking mondiale proprio come Mauro a 233 punti. In caso di passaggio del turno, Nespoli affronterà uno tra il coreano Lee Wooseok e il cinese Wang Yan.

9:35 VOLLEY, ITALIA-TURCHIA 1-0

Dominio azzurro nel primo set dell'Italia contro la Turchia: 25-14. Le azzurre di Velasco sono già qualificate ai quarti.

9:00 LE RAGAZZE DEL VOLLEY IN CAMPO CONTRO LA TURCHIA

Oggi si decide tutto a Parigi, al termine di Brasile-Polonia avremo il quadro definitivo dei quarti di finale, le azzurre sono chiamate a vincere per il morale e per sperare in un accoppiamento migliore. Italia in campo con Orro, Egonu, Sylla, Bosetti, Fahr, Danesi e De Gennaro.

9:00 GOLF, SI PARTE CON L'ULTIMO GIRO

Inizia il quarto giro nel torneo olimpico di golf. In testa con 199 ci sono lo spagnolo Jon Rahm e lo statunitense Xander Schauffele. Gli azzurri ripartono dal 21° posto di Manassero (207; 69 69 69) e dal 29° di Migliozzi (209; 68 67 74). Manassero in campo alle 11.33, Migliozzi alle 12.17.

9:00 PISTOLA 25 METRI AL VIA

Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella impegnati nel primo turno di qualificazione della pistola a fuoco rapido 25 metri.

8:25 PALLAVOLO MASCHILE: I QUARTI

Questi gli accoppiamenti dei quarti. Lunedì alle 13 Italia - Giappone; ore 21 Stati Uniti-Brasile; ore 9 Slovenia-Polonia; ore 17 Francia-Germania.

8:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi saranno 20 gli le medaglie d'oro assegnate in 12 discipline diverse. La prima finale sarà quella del golf (uomini, quarto giro), poi medaglie anche per l'equitazione (dressage), il tennis (finale singolo uomini, finale doppio donne), il ciclismo su strada (prova in linea donne), il tennistavolo (singolo uomini), l'arco (individuale uomini), il badminton (doppio uomini), il tiro a volo (skeet donne), la ginnastica artistica (anelli uomini, parallele asimmetriche donne, volteggio uomini), il nuoto (50 sl donne, 1500 m uomini, 4x100 m uomini, 4x100 m donne) e la scherma (fioretto a squadre uomini), atletica (alto donne, martello uomini, 100 m uomini).