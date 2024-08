Olimpiadi, Italvolley da favola contro la Turchia: netto 3-0 e girone vinto

PARIGI 2024

Le azzurre si qualificano ai quarti di finale dei Giochi Olimpici da prime della classe nel gruppo C: turche spazzate via 25-14, 25-16, 25-21

© Getty Images È un’Italvolley da sogno quella che riesce a cancellare dal campo la Turchia nell’ultima partita del gruppo C ai Giochi Olimpici: le azzurre di Velasco superano 25-14, 25-16, 25-21 la formazione di Santarelli e certificano la vittoria del girone. Il successo di oggi si aggiunge a quelli già ottenuti contro Repubblica Dominicana e Olanda: l’Italia ha concesso soltanto un set alle avversarie in tre gare. Da scoprire quale sarà la rivale nei quarti.

L’Italvolley mette subito in chiaro le cose e si regala un primo set da incorniciare contro la Turchia: le azzurre spingono sull’acceleratore fin da subito e scappano via rapidamente sul +12 (18-6), guidate soprattutto dall’energia di Sylla. Vargas prova a tenere a galla le compagne di squadra, ma nella prima frazione non c’è proprio storia: Egonu chiude il set con il punto del 25-14 e l’Italia si prende un importantissimo vantaggio di 1-0 nel totale. L’Italvolley delizia il pubblico della South Paris Arena giocando una pallavolo pressoché perfetta e mostrando un’efficienza mostruosa in attacco. La Turchia subisce il colpo, ma, da grande nazionale qual è, prova a reagire.

Il secondo set racconta infatti un copione diverso: la partita ora si gioca punto a punto. Muro di Danesi su Vargas, diagonale imprendibile di Egonu: la Turchia alza il livello e l’Italia risponde. Le azzurre riescono quindi a costruirsi un vantaggio di cinque punti nel finale (20-15), grazie al talento di Sylla e alla compattezza a muro di Orro. Durante la revisione al video di un’azione, nel palazzetto risuonano i Metallica e l’Italvolley si carica, alimentando il suo concerto rock personale: le ragazze di Velasco possono giocarsi otto set point, ma ne basta uno. Danesi fa 25-16 e l’Italia va sul 2-0.

Inizia il terzo set e, per la prima volta, la Turchia prova a portare l’inerzia del match dalla propria parte: + 4 per le turche (16-12), con l’Italvolley che inizia a collezionare i primi errori di una gara fin qui perfetta. Velasco chiede più aggressività e la squadra lo accontenta: Antropova e Sylla costruiscono un parziale di 5-0 e le azzurre tornano in vantaggio. A completare l’opera è quindi Egonu con l’ace del 25-21 in battuta. Netto successo di 3-0 per l’Italia, che sfata così il tabù Turchia: l’Italvolley aveva perso cinque degli ultimi sei scontri diretti. Il primo posto nel girone è assicurato, con punteggio pieno: ora non resta che scoprire quale sarà l’avversaria nei quarti di finale del torneo olimpico che avranno inizio martedì 6 agosto.

