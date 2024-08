Parigi 2024, dt atletica La Torre: "Tamberi omerico". Mei: "Che sfiga"

PARIGI 2024

Il dt azzurro: "Il caso di ieri è qualcosa che appartiene all'epica, staff Fidal sempre al suo fianco"

Vedi anche parigi 2024 Tamberi battuto solo da un'altra colica: nella finale dell'alto viene eliminato a 2,27

"Noi ci siamo fidati ciecamente di Gimbo, è stata una congiuntura astrale, ridevo quando mi dicevano di essere stati fortunati a Tokyo - ha detto il presidente della Fidal Stefano Mei - Gimbo ha vissuto un incubo, non so come abbia fatto a saltare ieri a 2.22. In pedana ci va lui. Tamberi è il professionista migliore che abbia mai conosciuto, il più grande atleta italiano di tutti i tempi, sta nell'Olimpo. Dal 2011 che prende medaglie, possiamo dire che è stata sfiga". E ancora: "prima di tutto viene la salute, ma cosa gli dici a chi ha fatto la storia dell'atletica azzurra negli ultimi 12 anni? Quello che ha fatto ieri appartiene al mistero della fede".

Il giorno dopo la gara torna a farsi sentire sui social la moglie di Tamberi, Chiara Bontempi, con un post Instagram rilanciato dallo stesso Gimbo: "In pochi sanno tutto quello che hai fatto per arrivare fino a qui, per arrivare a quella gara - scrive Bontempi -. Probabilmente solo noi o forse solamente tu. Fino a pochi giorni fa sembrava tutto andar bene e poi… Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò!. TU SEI IL MIO ORO!".