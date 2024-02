Pallanuoto: il Setterosa batte il Canada e vola a Parigi 2024

© foto fin da X

La pallanuoto italiana sarà rappresentata da entrambe le squadre a Parigi 2024. Il Setterosa ha infatti superato 18-12 il Canada nella finale per il settimo posto ai Mondiali di Doha e si qualifica così per le Olimpiadi. Le azzurre hanno battuto per la seconda volta le nordamericane nel torneo iridato nel paese emiratino e sono riuscite a strappare il pass olimpico alla sesta e ultima opportunità.