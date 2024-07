Olimpiadi 2024: Sinner ha la febbre, rimandata la partenza per Parigi

parigi 2024

Il tennista azzurro volerà in Francia nei prossimi giorni, probabilmente giovedì

© Getty Images Tutto sembrava ormai pronto per il ritorno di Jannik Sinner a Parigi dopo l'eliminazione in semifinale del Roland Garros da parte di Carlos Alcaraz, ma la salute sembra ancora una volta fare le bizze. Il 22enne di Sesto Pusteria avrebbe infatti dovuto rinviare la propria partenza per la capitale francese a causa di uno stato influenzale che avrebbe allungato di qualche giorno la permanenza a Montecarlo.

Il giovane bolzanino è apparso sereno negli ultimi giorni nel Principato dove si è allenato sulla terra rossa per riprendere il feeling con il terreno che lo vedrà protagonista alle Olimpiadi Estive; tuttavia, come riportato da Ansa, il fuoriclasse azzurro avrebbe riscontrato qualche linea di febbre che avrebbe spostato la partenza a giovedì 25 luglio, data del sorteggio dei tabelloni maschile e femminile.

Nulla di preoccupante per l'altoatesino che avrà ancora qualche giorno per riprendersi al meglio e presentarsi sui campi del Roland Garros con l'obiettivo di confermare il numero 1 della classifica ATP. Il torneo prenderà il via nella giornata di domenica 28 luglio con il campione tricolore che potrebbe debuttare anche nei giorni successi a seconda dell'esito del sorteggio.