Olimpiadi, Silvana Stanco riporta il tiro a volo sul podio nel trap: "Ho sempre creduto di poter arrivare fin qui"

PARIGI 2024

L'azzurra ha regalato all'Italia una medaglia dodici anni dopo l'oro di Jessica Rossi arrendendosi soltanto alla rappresentante del Guatemala Adriana Ruano Oliva

Immensa Stanco, argento nel Trap donne

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dodici anni dopo Jessica Rossi, l'Italia torna a conquistare una medaglia alle Olimpiadi nel trap femminile. A regalare la grande soddisfazione al tiro a volo italiano è stata Silvana Stanco che ha conquistato l'argento al termine di una lunga rincorsa partita nelle qualificazioni e conclusasi a un passo dalla rappresentante del Guatemala Adriana Ruano Oliva. Un traguardo raggiunto grazie alla concentrazione mostrata dall'azzurra che ha alzato il valore dei colpi nel momento in cui si sono messe in palio i titoli e ha così regalato al movimento tricolore la sedicesima medaglia della storia.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi 2024, tiro a volo: Silvana Stanco conquista l'argento nel trap "Provo un'emozione indescrivibile, non so che dire, solo che ero piena di stimoli. Non vedo l'ora di mettermi al collo la medaglia - ha spiegato Stanco dopo essersi lasciata andare a un abbraccio con la sorella Cristina -. Ci ho sempre creduto, per arrivare fin qui ho lavorato tanto e adesso è bellissimo. La Ruano Oliva? Oggi era imbattibile, ha sparato benissimo".