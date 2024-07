Olimpiadi 2024, tiro a volo: Silvana Stanco conquista l'argento nel trap

PARIGI 2024

La 31enne chiude al secondo posto dietro Ruano, battuta Smith: è la tredicesima medaglia azzurra

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Arriva dal tiro a volo la tredicesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Silvana Stanco conquista l'argento, il sesto per la spedizione azzurra, nella finale del trap femminile. La 31enne, nata in Svizzera, ma cresciuta nell'Avellinese, chiude seconda con il punteggio di 40/50 nella finale dominata da Adriana Ruano Oliva (45/50), che regala il primo, storico oro nella rassegna a cinque cerchi al Guatemala. Terzo posto per l'Australia con Penny Smith (32/40).

Anche il tiro a volo regala all'Italia una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024: nel trap femminile, Silvana Stanco ottiene un favoloso argento in una finale storica, visto che il Guatemala vince il suo primo oro di sempre nella rassegna a cinque cerchi. A regalarglielo è Adriana Ruana Oliva, che si impone con il punteggio di 45/50, stabilendo inoltre il nuovo record della manifestazione. Terza l'Australia con Penny Smith, ma la soddisfazione per l'azzurra, che chiude con il punteggio di 40/50, è incalcolabile, soprattutto considerando quanto accaduto dopo i primi 30 colpi.

Dopo 30 tentativi, infatti, Stanco è a 24 contro il 25 di Smith, mentre Ruano Oliva (28) prende subito il largo. Le spagnole Galvez e Molne Magrina commettono tanti errori, salutando rispettivamente con 23/30 e 27/35. A quel punto, è podio sicuro per l'azzurra, che però fa meglio dell'australiana (33/40 contro il 32/40 di Smith) e va a giocarsi la finalissima con la guatemalteca. Ma Ruano Oliva non sbaglia e si assicura con largo anticipo anche l'oro: poi, dopo due fisiologici errori di fila dovuti alla gioia per il successo, agguanta il 45/50 che diventa il nuovo record olimpico. In una giornata storica per il Guatemala, che conquista il suo primo oro, c'è però anche l'Italia, con il sesto argento e la tredicesima medaglia di Parigi 2024. La nostra 16esima nella fossa: 14 al maschile, 2 al femminile (prima di oggi solo Jessica Rossi).