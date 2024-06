Olimpiadi raggiunte per l'Italia di Julio Velasco: la pallavolo femminile strappa il pass a cinque cerchi

© Ufficio Stampa

È stato necessario attendere qualche giorno in più, ma ora l'Italia può finalmente festeggiare il traguardo atteso dagli appassionati di pallavolo: la nazionale femminile sarà al via delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La squadra guidata da Julio Velasco ha strappato il pass a cinque cerchi prima di scendere in campo contro la Corea del Sud per il match di Nations League, un risultato che distende gli animi, ma che al tempo stesso aumenta gli entusiasmi su un gruppo solido e deciso a conquistare una medaglia.