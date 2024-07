Olimpiadi, la straordinaria impresa della spada femminile: "Ci siamo riprese quello che meritavamo"

PARIGI 2024

Le azzurre hanno sconfitto in finale la Francia per 30-29 dopo un incontro deciso alla stoccata supplementare

© Getty Images Nel tempio della scherma l'Italia scrive un nuovo pezzo di storia dello sport. Al termine di un match equilibrato, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno sconfitto la Francia nella finale della spada femminile a squadre per 30-29 alla stoccata supplementare aggiudicandosi il primo oro alle Olimpiadi nella specialità. Un momento che rimarrà scritto nella memoria dei tifosi italiani e non solo come raccontato dalle ragazze guidate da Dario Chiadò.

"Sono felicissima perchè siamo campionesse olimpiche. Ho provato a continuare soltanto il trend delle mie compagne di squadra che mi hanno permesso di presentarmi con una stoccata di vantaggio nonostante un inizio complicato - ha spiegato Santuccio ai microfoni della RAI a cui hanno fatto eco le parole del commissario tecnico Dario Chiadò -. Nonostante la gara individuale non sia andata come volevamo, abbiamo raccolto un risultato fondamentale che corona tre anni fantastici. Spero che tutta l'Italia abbia tifato per noi".

Grande soddisfazione anche per il presidente del CONI Giovanni Malagò che, dopo le polemiche legate alla finale del fioretto maschile, ha avuto modo di festeggiare il terzo trionfo italiano a Parigi: "Siamo commossi e riconoscenti per queste ragazze che sono andate oltre un tifo appassionato e legato alla squadra di casa - ha sottolineato il numero uno dello sport azzurro -. Oggi siamo andati a riprenderci quello che meritavamo dopo anni di sacrifici. Nelle scorse ore ho detto quanto dovevo dire, anche per tutelare i nostri atleti, ma a volte il destino sa ricompensare anche con gli interessi quanto sottratto".