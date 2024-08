Olimpiadi, l'Italia della ginnastica ritmica conquista il bronzo nella prova a squadre

PARIGI 2024

Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno totalizzato 68.100 punti fermandosi alle spalle soltanto di Cina e Israele

© Getty Images Due gare e due medaglie: è questo il bilancio della ginnastica ritmica italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso all-around, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno conquistato il terzo posto nella prova a squadre fermandosi alle spalle soltanto della Cina e di Israele. Le azzurre hanno totalizzato 68.100 punti, terminando a quasi due lunghezze dalle asiatiche che hanno conquistato un giudizio complessivo di 69.800 davanti alle israeliane che hanno ottenuto 68.850.

Primo esercizio non impeccabile per le azzurre, che non sono riuscite a ripetere la prima piazza vista in qualifica complice anche una sbavatura con i cerchi dovuta alla perdita di equilibrio di una delle atlete. Ciò ha portato a un giudizio di 36.100 (20.70 di difficoltà totale, 8.35 di artistico e 7.05 di esecuzione) che ha posto l'Italia al terzo posto, vicina a Cina e Ucraina, al comando della graduatoria, ma nettamente davanti alle favorite della Bulgaria, incappate in una collisione fra due attrezzi e nella perdita del cerchio.

Nella seconda rotazione il colpo di scena è arrivato dall'Ucraina che, dopo il miglior punteggio nel turno preliminare, ha pasticciato con nastri e palle perdendo per due volte l'attrezzo e subendo un'importante penalizzazione che l'ha fatta scivolare fuori dal podio. Prova impeccabile invece per Maurelli e compagne che, sulla colonna sonora dell'"Estasi dell'Oro" di Ennio Morricone, hanno minimizzato le sbavature dovendo fare i conti soltanto con un nastro intricato.

Le ragazze guidate da Emanuela Maccarani si sono nettamente migliorare rispetto al giorno precedente ottenendo un giudizio di 32.000 che le ha portate a issarsi al terzo posto assoluto dietro alla Cina che, complice una seconda rotazione senza errori, ha ottenuto 32.850 punti conquistando così l'oro. Seconda piazza a sorpresa per Israele che, grazie alla seconda rotazione ha anticipato all'ultimo minuto le azzurre, che confermano così il risultato di Tokyo 2020.