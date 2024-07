Olimpiadi, l'Argentina presenta un reclamo dopo la sfida con Marocco

Argentina-Marocco, invasione e petardi in campo: calciatori fuggono via

































E' successo di tutto nel finale di Argentina-Marocco. Dopo il 2-2 al 105' targato Medina, i tifosi marocchini hanno invaso il campo (e lanciato petardi) costringendo i calciatori dell'Albiceleste ad abbandonare il campo. Dopo due ore il match, inizialmente sospeso, è ripreso per tre minuti, con il fischietto che ha annullato la rete del pari. 1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

La Federcalcio argentina ha presentato un reclamo alla Fifa per quanto avvenuto in occasione del match con il Marocco che ha aperto il programma olimpico di Parigi 2024, perso 2-1 dall'Albiceleste. Lo ha annunciato in un post su X il presidente dell'Afa Claudio Tapia. "Abbiamo presentato ricorso alla commissione disciplinare della Fifa affinché vengano adottate le misure regolamentari adeguate e imposte sanzioni ai responsabili", ha spiegato.