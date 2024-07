Olimpiadi, Francia sul velluto: tris agli Usa. Flop Argentina, vince ma soffre la Spagna

PARIGI 2024

Lacazette trascina il paese ospitante, il Marocco vince tra le polemiche. Bene l'Iraq

Argentina-Marocco, invasione e petardi in campo: calciatori fuggono via

































E' successo di tutto nel finale di Argentina-Marocco. Dopo il 2-2 al 105' targato Medina, i tifosi marocchini hanno invaso il campo (e lanciato petardi) costringendo i calciatori dell'Albiceleste ad abbandonare il campo. Dopo due ore il match, inizialmente sospeso, è ripreso per tre minuti, con il fischietto che ha annullato la rete del pari. 1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non ha annoiato la prima giornata di calcio alle Olimpiadi di Parigi. La Francia, impegnata in serata, ha battuto con un netto 3-0 gli Usa (in gol Lacazette, Olise e Badé), mentre ha floppato tra le polemiche l'Albiceleste di Javier Mascherano. L'Argentina, sotto di due gol contro il Marocco, è andata a un passo dalla rimonta nei 15 minuti di recupero concessi dal fischietto Nyberg. Anzi, la rete del 2-2 era arrivata con Medina prima del caos totale: invasione di campo e calciatori costretti a scappare negli spogliatoi. Alla ripresa, dopo ben due ore di stop, l'annullamento del gol e il fischio finale che ga decretato il successo marocchino. Furiosi gli argentini, con Mascherano che non le ha mandate a dire: "Abbiamo assistito a un circo".

Con Otamendi e compagni finiti ko, c'è l'Iraq in testa nel gruppo B: battuta l'Ucraina per 2-1. Stesso punteggio pure per la Spagna che ha superato l'Uzbekistan soffrendo, solo pari invece tra Egitto e Repubblica Dominicana (0-0). Nel girone D il Giappone asfalta il Paraguay con ben cinque gol, un punto a testa per Mali e Israele (1-1 il finale) nel match giocato in un blindatissimo Parco dei Principi. Infine non è bastato il gol dell'ex Bologna, Napoli e Roma Amadou Diawara alla Guinea per superare la Nuova Zelanda, quest'ultima vittoriosa per 2-1 al 90' in una gara che interessa da vicino alla Francia