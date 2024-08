Olimpiadi, il momento d'oro di Alice D'Amato e Manila Esposito: "Non abbiamo pensato a chi avessimo davanti"

PARIGI 2024

La 21enne genovese e la 17enne napoletana hanno conquistato l'oro e il bronzo nella trave. Anche Biles le salta: "Hanno fatto la storia per l'Italia"

Ginnastica artistica: medaglia d'oro alla trave per Alice D'Amato, Esposito bronzo













































































L'azzurra a medaglia con 14.366 punti davanti alla cinese Yaqin Zhou, al terzo posto l'altra italiana Manila Esposito con 14.000 punti 1 di 40 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alice D'Amato e Manila Esposito devono ancora rendersi conto di quanto è accaduto sulla pedana dell'Arena Bercy di Parigi nel giro di un quarto d'ora. La 21enne genovese e la 17enne napoletana hanno cancellato l'amarezza per i piazzamenti ottenuti sinora conquistando l'oro e di bronzo nella trave in una finale che rimarrà nella storia della ginnastica artistica. Le azzurre hanno ottenuto due medaglie inaspettate per l'Olimpiade italiana.

"In questo momento non ho le parole per descrivere nulla. Ve lo saprò dire più avanti. Ho cercato di non pensare a chi stava davanti a me solo di fare l'esercizio al meglio, ma la trave, tuttora, non è tra i miei attrezzi preferiti - ha spiegato D'Amato ai microfoni di Eurosport -. Non è perché ho vinto l'oro che ora la trave diventa il mio attrezzo preferito. Ma proprio questo dettaglio mi dà una grande mano nel credere più in me stessa. Soprattutto su questo attrezzo. C’è stato un momento in cui, mi ricordo benissimo che ne parlavo con Monica la mia allenatrice e le dicevo 'cosa continuo a fare la trave' tanto non vedevo una luce e invece adesso ho l'oro olimpico. E questo ci insegna che non è affatto semplice e che le medaglie le vinci quando lotti fino alla fine e non molli".

Grande felicità per il risultato ottenuto dalla compagna così come per il proprio bronzo per Manila Esposito che, all'esordio ai Giochi, ha subito colpito i giudici completando la odppietta: "Mi sono detta che non avevo niente da perdere ma solo da guadagnare, ho dato il massimo e va bene così".

ANCHE BILES LE ESALTA: "HANNO FATTO LA STORIA"

Alice D'Amato e Manila Espostio "sono due ragazze fantastiche. Sono salite in pedana, hanno fatto due grandissimi esercizi e hanno disputato una gara straordinaria alla trave. Da avversaria sono estremamente orgogliosa per loro, oggi hanno fatto qualcosa di storico per l'Italia. Il loro successo rappresenterà un esempio per le giovani ginnaste italiane e per tante ragazze. Devono essere orgogliose di loro stesse". Così la pluricampionessa olimpica della ginnastica, Simone Biles, ha commentato la medaglia d'oro di Alice D'Amato e il bronzo di Manila Esposito alla trave, con la statunitense successivamente medaglia d'argento nel corpo libero.