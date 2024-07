Nona medaglia per l’Italia! Argento nella ginnastica artistica per le Fate

PARIGI 2024

Capolavoro delle azzurre nella prova a squadre, secondo posto dietro gli Stati Uniti di Simone Biles e davanti al Brasile

© Getty Images Arriva un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, la nona di questa edizione. Le ragazze della Ginnastica artistica vincono l’argento nella prova a squadre, alle spalle degli Stati Uniti di Simone Biles (medaglia d’oro) e davanti al Brasile (bronzo). Azzurre praticamente perfette alle parallele e alla trave, con Manila Esposito e Alice D’Amato sugli scudi, insieme ad Angela Andreoli al Corpo libero ed Elisa Iorio.

Le Fate ce l’hanno fatta! Argento nella Ginnastica artistica a squadre con il punteggio di 165.494 dietro soltanto agli Stati Uniti di Simone Biles (oro con 171.296) e davanti al Brasile (bronzo con 164.497). Le azzurre, accoppiate con gli Stati Uniti, iniziano dal Volteggio: doppio avvitamento per Manila Esposito e Alice d’Amato, che trovano due buoni punteggi: 14.166 e 13.933, esercizio con un avvitamento e mezzo per Angela Andreoli, che ottiene 13.566. L’Italia inizia a dare una spallata importante per la medaglia alle Parallele: Giorgia Villa piazza un 13.766, ma il vero capolavoro lo fa ancora Alice: esercizio perfetto e 14.633. Più che buona anche la prova di Elisa Iorio, che con il suo 14.266 porta le Fate al secondo posto (dietro alle americane) al giro di boa. Alla Trave, nella terza rotazione, Manila Esposito non commette errori, assicurandosi un 13.966 fondamentale: bene anche D’Amato, con un 13.933, e anche Angela Andreoli non sbaglia, portando a casa un 13.300 che vale ancora il secondo posto ad un solo esercizio dalla fine. Manila parte non benissimo al Corpo libero con un 12.666, seguito dal 13.466 di Alice. L’ultimo sussulto di Angela Andreoli è perfetto: 13.838 che vale l’argento dietro alle americane e davanti alle sudamericane. L’Italia ritrova la medaglia in Ginnastica artistica dopo 96 anni.