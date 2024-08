Ngamba, un successo che fa storia: medaglia in arrivo per il team rifugiati

© Getty Images

Prima storica medaglia per la squadra olimpica dei rifugiati, grazie alla vittoria di Cindy Ngamba nella boxe contro la francese Davina Michel. La pugile camerunense, qualificata per le semifinali delle Olimpiadi di Parigi 2024, otterrà almeno il bronzo nella categoria dei meno 75 kg. Si tratta della prima medaglia conquistata dalla squadra dei rifugiati, presente ai Giochi da Rio 2016. Cindy Ngamba, che ha vinto ai punti per 5-0, ha lo status di rifugiata in Gran Bretagna, dove arrivò a 11 anni a causa della repressione contro gli omosessuali nel paese in cui è nata.