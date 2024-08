McLaughlin-Levrone stravince i 400 ostacoli donne con un sensazionale 50"37 di nuovo primato mondiale

PARIGI 2024

La primatista del mondo e campionessa olimpica anche in Giappone trionfa senza problemi. Bol terza forse un po' stanca

© Getty Images La statunitense Sydney McLaughlin-Levrone, campionessa olimpica di Tokyo 2020 e primatista del mondo nei 400 ostacoli femminili, ha vinto la finale della specialità ai giochi olimpici di Parigi con il sensazionale tempo di 50"37 che migliora ulteriormente il suo precedente record del mondo di 50"65, superando la connazionale Anna Cockrell seconda con il personale di 51"87, mentre solo terza con 52"15 è la primatista europea l'olandese Femke Bol, che ha forse cercato di stare troppo dietro alla scatenata avversaria, per poi cedere abbastanza nettamente negli ultimi 100 metri.

McLaughlin è salita sulla ribalta nel 2016, a soli 17 anni, quando si piazzò al terzo posto ai Trials olimpici statunitensi di Eugene con il record mondiale under 18 di 54”15 qualificandosi per la sua prima Olimpiade ad appena 16 anni quando era ancora alle high school mentre, cinque anni dopo l’atleta originaria di New Brunswick nel New Jersey ha vinto l'oro a Tokyo 2021 con il primato del mondo di 51”46, record poi superato di cinque centesimi con 51”41 ai campionati statunitensi di Eugene nel giugno 2022, ma polverizzato ulteriormente sulla stessa pista ai mondiali nel mese successivo con 50"68, per poi fare ancora meglio, quest'anno il 30 giugno sempre a Eugene nei Trials, con il quarto record del mondo in carriera di 50”65 superato dal quinto di questa sera.

FINALE 110 OSTACOLI UOMINI

Lo statunitense Grant Holloway, grande favorito della vigilia, domina la gara in 12"99 davanti al connazionale Daniel Roberts secondo in 13"09 per pochi millesimi rispetto al giamaicano Rasheed Broadbell terzo con lo stesso tempo, mentre quarto è il primo degli europei, lo spagnolo Enrique Llopis con 13"20, facendo aumentare il rammarico per la mancata finale del campione europeo con 13"05, l'azzurro Lorenzo Simonelli, che certamente avrebbe potuto giocarsi in questa gara qualcosa di molto importante.