L’Italvolley femminile fa la storia alle Olimpiadi: 3-0 alla Serbia, sarà semifinale

PARIGI 2024

Per la prima volta l’Italia del volley femminile giocherà una semifinale ai Giochi Olimpici: Serbia battuta 26-24, 25-20, 25-20, vendicata Tokyo 2020

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Italvolley femminile è alle semifinali dei Giochi Olimpici per la prima volta nella sua storia: le azzurre sconfiggono la Serbia 26-24, 25-20, 25-20 ai quarti, prendendosi una rivincita dopo l’eliminazione subita per mano delle balcaniche a Tokyo. Prova maiuscola delle azzurre, spinte dalla solita Egonu e da una grande Fahr. Il penultimo atto sarà contro la Turchia, già battuta 3-0 nei gironi. Brasile-Usa l’altra semifinale.

La Serbia prende in mano da subito il pallino della gara alla South Paris Arena, mentre l’Italia concede troppi errori in avvio, sia in battuta che in ricezione. Spinte da Busa, Uzelac e Boskovic, le balcaniche si portano sul +5 (16-11) e provano a minare le sicurezze delle azzurre: l’Italvolley regge l’urto e con la forza di Egonu e l’energia di Giovannini riporta in parità il risultato (19-19). È un botta e risposta: Antropova chiama, Boskovic risponde. L’Italvolley si vede annullare anche un primo set point, ma non il secondo: proprio Boskovic viene fermata dalla rete e le azzurre si prendono il primo parziale 26-24. Anche i primi minuti del secondo set si giocano sui dettagli e un doppio errore di Uzelac regala il +3 all’Italia (9-6). La Serbia inizia a macinare diversi errori in attacco ed Egonu entra in modalità “on fire”: tre punti di fila e azzurre avanti 15-10. Boskovic prova a riportare a contatto le serbe, ma Sylla alza il muro e le sbarra la strada: l’Italia va anche sul +6, costruendosi un cuscinetto che riesce poi ad amministrare. Fahr indossa camice e guanti del chirurgo e taglia con la precisione di un bisturi la difesa delle balcaniche, con i due punti decisivi del 25-20 per l’Italia.

Le azzurre si presentano al terzo set avanti 2-0 nel totale e con la fame di chi vuole azzannare definitivamente la partita: Orro e Danesi si prendono la scena e l’Italia scappa via sul +7 (14-7). Manca l’ultimo scatto per poter fare la storia del volley femminile italiano e lo sa bene Bosetti, che trascina le compagne sul 18-11. Boskovic attinge alle forze rimaste, ma la Serbia si deve arrendere: le ultime speranze delle balcaniche si infrangono contro la rete e l’Italia trova un 25-20 che vale un sogno. Le azzurre si prendono così una grande rivincita sulla Serbia, che aveva eliminato l’Italvolley proprio ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con un netto 3-0. La sua prima storica semifinale nel volley femminile olimpico l’Italia la giocherà contro la Turchia, già battuta 3-0 nella fase a gironi.