Italvolley femminile, esordio con vittoria a fatica: 3-1 alla Repubblica Dominicana  

PARIGI 2024

Esordio vincente per la nazionale di Velasco, che supera 3-1 le caraibiche: grande protagonista Egonu, trascinatrice nei set decisivi

Volley, Italia-Repubblica Dominicana 3-1: i migliori scatti del match























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È buona la prima ai Giochi Olimpici di Parigi per l’Italvolley femminile, che si impone per 3-1 sulla Repubblica Dominicana nella prima giornata del gruppo C: 25-19, 24-26, 25-21, 25-18 il punteggio finale per le azzurre. Le ragazze di Velasco vincono il primo set, ma si fanno riprendere nel secondo dalle caraibiche: Egonu esce alla distanza e trascina le compagne al successo nella terza e quarta frazione. La prossima sfida sarà con l’Olanda.

Iniziano bene le vincitrici dell’ultima Nations League, che riescono a imporsi 25-19 nel primo set: il primo punto lo segnano le dominicane, ma l’Italia si porta rapidamente sul 7-4, prima di essere ripresa poi sul 10-10. Si spezza quindi l’equilibrio, con Sylla a trascinare le compagne con una prestazione pressoché perfetta: l’Italia scappa via sul +7 (20-13) e chiude poi 25-19, con una grande giocata a muro di Egonu e poi un fallo fischiato alla Repubblica Dominicana. Le azzurre non riescono però a ripetersi nel secondo set, dove cadono 24-26: le caraibiche portano così il parziale sull’1-1, complicando l’esordio olimpico delle italiane. Decisiva è Gonzalez, protagonista di diverse giocate chiave nei momenti salienti, con l’Italia che spreca anche un vantaggio di sei punti (18-12), spegnendosi completamente in attacco a metà del set e iniziando ad accumulare brutti errori in sequenza.

Le campionesse di Velasco non ci stanno e a salire in cattedra definitivamente è allora Egonu, autrice di un terzo set da incorniciare: la veneta aumenta i giri del motore e inizia a trafiggere le avversarie con battute potenti e giocate di classe. L’Italia sale così sul +4 (22-18), vantaggio che riesce poi a difendere fino al 25-21 finale, grazie al 29% di efficienza in attacco di Egonu e all’ottimo ingresso di Giovannini. Le azzurre si presentano così in vantaggio 2-1 nel punteggio all’alba del quarto set e decidono che è arrivato il momento di chiudere ogni discorso. L’ultima frazione viene vinta infatti 25-18, con Egonu sempre protagonista, tra ace e diagonali imprendibili: le italiane si costruiscono un vantaggio di 7 punti (10-3), prendendo il pieno controllo della gara. La Repubblica Dominicana prova a rientrare come fatto nel secondo set, ma questa volta l’Italia non si lascia scalfire e blinda il risultato con il muro di Orro. Le azzurre salgono così in vetta al gruppo C, in attesa della sfida tra Turchia e Olanda, le prossime due avversarie per la squadra di Velasco da qui al 4 agosto.