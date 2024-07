Foto su OnlyFans per arrotondare: bufera sui tuffatori della Gran Bretagna

PARIGI 2024

Laugher: "Ho qualcosa che la gente vuole e ne trarrò felice profitto"

© Getty Images È bufera sulla squadra di tuffi della Gran Bretagna alle Olimpiadi di Parigi dopo che il primo tuffatore britannico vincitore di una medaglia d'oro, Jack Laugher, ha rivelato che per integrare le sue entrate economiche pubblica foto seminude online. "Sì, cerco di guadagnare soldi extra", ha detto Laugher parlando del suo account su OnlyFans. "Ovviamente ho qualcosa che la gente vuole e ne trarrò felice profitto. Voglio un po' più di soldi se riesco a ottenerli".

Laugher ha spiegato spiega anche che "i guadagni non sono cambiati" e che "quando ho partecipato per la prima volta (nel 2011, ndr), erano 21.000 sterline per i migliori otto al mondo. E a quel tempo, quando avevo 16 anni, ero in fermento. Ma ora ho quasi 30 anni, sono tra i primi tre al mondo e il mio guadagno è di 28.000 sterline all'anno". Non solo, Laugher. Perché nella squadra di tuffatori del Team GB anche Noah Williams (24 anni), in gara a Parigi, la medaglia di bronzo di Rio Daniel Goodfellow (27) e la medaglia d'oro di Tokyo Matty Lee (26) sono tutti sulla piattaforma.