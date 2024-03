Da Medvedev a Rublev, saranno soltanto 37 i russi alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024

LA DECISIONE DEL CIO

I due tennisti rappresenteranno le stelle della compagine "Individual Neutral Athletes" ammessa alla competizione a cinque cerchi

© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Niente cerimonia d'apertura, nessuna bandiera che possa far riferimento al proprio stato d'origine, ma soprattutto nessun legame con il regime di Vladimir Putin o possibile appoggio presente e passato all'invasione in Ucraina. Sono queste alcune delle regole imposte dal CIO affinché gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia possano partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Limiti particolarmente stringenti che, secondo le stime presentate dal direttore del CIO James MacLeod, vedranno la presenza di 37 atleti provenienti da Mosca e 22 da Minsk. Fra loro spiccano nomi importanti come quelli dei tennisti Daniil Medvedev e Andrej Rublev, ma sono molti gli esclusi a causa del conflitto.

Vedi anche Tennis Medvedev rende onore a Sinner: "Dovrò lavorare tanto per batterti in futuro" Come espresso già nelle scorse settimane dal numero uno del CIO Thomas Bach, tutti gli atleti sono benvenuti in quel di Parigi a patto che gli interessati non abbiano pubblicamente supportato l’invasione e non hanno alcun rapporto con l’esercito o con agenzie militari. Una prima scrematura verrà fatta sulla base dei pareri provenienti dalle rispettive federazioni, poi la palla passerà a un panel di tre membri del CIO fra i quali vi sarà anche l'ex cestista spagnolo Pau Gasol in rappresentanza della commissione etica. Sarà compito loro valutare l'idoneità dei singoli e da lì poi si deciderà infine se avranno la possibilità di partecipare alla cerimonia di chiusura o meno in qualità di "Individual Neutral Athletes”, anche sulla base di quanto accadrà durante i Giochi.

Se Russia e Bielorussia potranno toccare rispettivamente un massimo di 55 e 28 rappresentanti, la cifra potrebbe abbassarsi ulteriormente sia sulla base delle decisioni della commissione che sui risultati emersi dai turni di qualificazione che a ora vedono ammessi soltanto 12 russi e 7 bielorussi. Un'ulteriore scrematura potrebbe arrivare dai tentativi di "fuga" promossi dagli stessi atleti. Notizia delle ultime ore è la conferma del cambio di nazionalità per la nuotatrice Anastasiia Kirpichnikova, già avversaria di Simona Quadarella ai recenti Europei in vasca corta e Mondiali in vasca lunga dove ha rappresentato i colori della Francia; così come del lottatore greco-romano Aleksandr Komarov che ha conquistato il titolo continentale e vestirà la canotta della Serbia.