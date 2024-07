Dai 1500 metri di Simona Quadarella all'assalto nel canottaggio: il calendario olimpico di mercoledì 31 luglio

GARE A PARIGI 2024

La 25enne romana proverà a sfidare Katie Ledecky nei 1500 metri stile libero, mentre Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Luca Rambaldi punteranno a regalare la prima medaglia al canottaggio tricolore

© Getty Images Quinta giornata delle Olimpiadi ancora una volta all'insegna del nuoto per l'Italia che mette in acqua alcune delle carte più importanti per il nostro medagliere. Il movimento tricolore avrà modo di vedere in scena Simona Quadarella che affronterà la finale dei 1500 metri dove dovrà vedersela con l'americana Katie Ledecky dopo il titolo mondiale conquistato a Doha lo scorso inverno. Insieme a lei occhi puntati anche su Alberto Razzetti che, essersi accontentato del quinto posto nei 400 misti, ha già dimostrato nelle qualifiche di essere in grande forma per i 200 metri farfalla.

Attesa anche per Thomas Ceccon tornerà in vasca per puntare alla qualificazione nei 200 metri dorso. Grande attesa anche dalla scherma dove Luigi Samele proverà a replicare il bronzo nella sciabola maschile in occasione della prova a squadre, così come la nazionale di canottaggio che potrà contare su Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Luca Rambaldi che punteranno al podio nel 4 di coppia maschile.

CALENDARIO MERCOLEDI' 31 LUGLIO (gare con italiani in neretto)

08:00 TRIATHLON - femminile individuale: Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser

08:30 (a partire da) BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – uomini, qualificazione

09:00 TIRO A VOLO - femminile trap qualificazioni: Silvana Stanco, Jessica Rossi

09:30 (a partire da) CANOTTAGGIO

Doppio pesi leggeri – donne, finale C

Doppio pesi leggeri – uomini, finale C

Singolo – uomini, semifinali C/D

Singolo – donne, semifinali C/D

Due senza – uomini, semifinali

Due senza – donne, semifinali

Doppio pesi leggeri – uomini, semifinali

Doppio pesi leggeri – donne, semifinali

Quattro di coppia – uomini, finale B

Quattro di coppia – donne, finale B

Quattro di coppia – uomini, finale A

Quattro di coppia – donne, finale A

10:00 TENNISTAVOLO – 2° e 3° turno Singolare maschile e femminile

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO - femminile -70 kg trentaduesimi: Kim Polling

10:00 JUDO - maschile -90 kg trentaduesimi: Christian Parlati

10:28 JUDO - femminile -70 kg sedicesimi: eventuale Kim Polling

10:28 JUDO - maschile -90 kg sedicesimi: eventuale Christian Parlati

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:34 CANOTTAGGIO - maschile 2 senza semifinali: Giovanni Codato, Davide Comini

10:45 TRIATHLON - maschile individuale: Alessio Crociani, Gianluca Pozzati

11:00 BADMINTON - maschile singolo fase a gironi: Shi Yuqi (Cina) - Giovanni Toti

11:00 EQUITAZIONE – Grand Prix dressage a squadre e individuale, 2a giornata

11:00 TUFFI - femminile piattaforma 10 m sincro finale: Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria

11:00 (a partire da) PUGILATO

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 NUOTO - femminile 200 m rana, batterie: Francesca Fangio

11:00 NUOTO - maschile 200 m dorso, batterie: Thomas Ceccon, Matteo Restivo

11:00 NUOTO - femminile 200 m farfalla, batterie

11:14 CANOTTAGGIO - maschile 2 di coppia pesi leggeri semifinali: Gabriele Soares, Stefano Oppo

12:00 TENNIS (a partire da) – Semifinali Doppio maschile, Quarti di finale Singolare femminile, Doppio misto, 3° turno Singolare maschile, Doppio femminile

12:02 CANOTTAGGIO - maschile 4 di coppia finale B

12:15 VELA - femminile 49er FX Serie d'apertura: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

12:20 JUDO - femminile -70 kg ottavi: eventuale Kim Polling

12:20 JUDO - maschile -90 kg ottavi: eventuale Christian Parlati

12:26 CANOTTAGGIO - maschile 4 di coppia finale A: Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi

13:00 (non prima delle) TENNIS - maschile ottavi di finale Singolare: Lorenzo Musetti-Taylor Fritz (Stati Uniti)

13:10 BMX FREESTYLE

Park – finale femminile

Park – finale maschile

13:16 JUDO - femminile -70 kg quarti: eventuale Kim Polling

13:16 JUDO - maschile -90 kg quarti: eventuale Christian Parlati

13:30 SCHERMA - maschile sciabola a squadre quarti: Italia

13:30 TENNIS (non prima delle) - quarti di finale Doppio Misto: Andrea Vavassori/Sara Errani-Wesley Koolhof/Demi Schuurs (Paesi Bassi)

13:31 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale trentaduesimi: Mauro Nespoli

13:44 TIRO CON L’ARCO - femminile individuale trentaduesimi: Chiara Rebagliati

14:00 PALLANUOTO – Donne, fase a gironi (4 partite)

14:00 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:10 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale sedicesimi: eventuale Mauro Nespoli

14.23 TIRO CON L’ARCO - femminile individuale sedicesimi: eventuale Chiara Rebagliati

14:49 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale trentaduesimi: Alessandro Paoli

14:50 VELA - maschile 49er FX Serie d'apertura

15:00 SCHERMA - maschile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto: eventuale Italia

15:28 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale sedicesimi: eventuale Alessandro Paoli

15:30 TIRO A VOLO - femminile trap finale: eventuale Silvana Stanco, Jessica Rossi

15:30 CANOA - femminile Slalom C1 semifinale: eventuale Marta Bertoncelli

15:30 (a partire da) PUGILATO

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:50 SCHERMA - maschile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto: eventuale Italia

16:00 JUDO - femminile -70 kg ripescaggi: eventuale Kim Polling

16:17 JUDO - femminile -70 kg semifinali: eventuale Kim Polling

16:34 JUDO - maschile -90 kg ripescaggi: eventuale Christian Parlati

16:40 SCHERMA - maschile sciabola a squadre finale 7°/8° posto: eventuale Italia

16:40 SCHERMA - maschile sciabola a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

Ore 16:51 – JUDO maschile -90 kg semifinali: EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:18 JUDO - femminile -70 kg finale bronzo: eventuale Kim Polling

17:25 CANOA - femminile Slalom C1 finale: eventuale Marta Bertoncelli

17:28 JUDO - femminile -70 kg finale bronzo: eventuale Kim Polling

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale – uomini, finale: Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali

17:38 JUDO - femminile -70 kg finale oro: eventuale Kim Polling

17:45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

17:49 JUDO - maschile -90 kg finale bronzo: eventuale Christian Parlati

17:59 JUDO - maschile -90 kg finale bronzo: eventuale Christian Parlati

18:09 JUDO - maschile -90 kg finale oro: eventuale Christian Parlati

18:30 PALLANUOTO - femminile girone B Italia-Stati Uniti

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:03 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale trentaduesimi: Federico Musolesi

19:30 SCHERMA - maschile sciabola a squadre finale bronzo: eventuale Italia

19:30 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio misto, quarti di finale

19:55 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale sedicesimi: Federico Musolesi

20:00 PUGILATO

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:00 – TENNIS TAVOLO maschile e femminile singolo terzo turno

20:30 SCHERMA - maschile sciabola a squadre finale oro: eventuale Italia

20:30 NUOTO - femminile 100 metri stile libero, finale

20:36 NUOTO - maschile 200 m farfalla finale: Alberto Razzetti

20:45 NUOTO - donne 200 m farfalla, semifinali

100 stile libero – finale maschile

21:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

21:04 NUOTO - femminile 1500 m stile libero finale: Simona Quadarella

21:34 NUOTO - maschile 200 m dorso semifinali: eventuali Thomas Ceccon, Matteo Restivo

21:46 NUOTO - femminile 200 m rana semifinali: eventuale Francesca Fangio

22:00 BEACH VOLLEY - maschile girone B maschile Anders Mol/Christian Sørum (Norvegia) – Alex Ranghieri/Adrian Carambula

22:15 NUOTO - maschile 100 m stile libero finale

22:31 NUOTO - maschile 200 metri rana, finali