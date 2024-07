6.000 Swarovski per un oro olimpico: la Nazionale americana di ginnastica scende in pedana con un body speciale

PARIGI 2024

Le rappresentanti della formazione a stelle e strisce hanno affrontato le prove di qualificazione con un indumento il cui costo si aggira attorno ai 3000 dollari

© Getty Images Quando Simone Biles scende in pedana, gli impianti tendono a illuminarsi grazie alla sua classe. A Parigi il discorso sarà un po' diverso visto che la luce non arriverà soltanto dalla sua classe, ma anche dallo speciale body con cui la Nazionale Statunitense sta affrontando i Giochi Olimpici Estivi. La fuoriclasse della ginnastica artistica e le compagne di squadra hanno presentato durante le qualificazioni del concorso generale un body speciale adornato da oltre 6.000 Swarovski.

Un abbigliamento che è apparso subito congeniale per la 27enne di Columbus che ha chiuso la prova con il punteggio di 59.5, il miglior riscontro in ambito internazionale negli ultimi tre anni, a cui si aggiungono le prove di Sunisa Lee, Jade Carey, Jordan Chiles e Hezly Rivera che hanno consentito agli States di presentarsi alla finale a squadre con il miglior punteggio davanti all'Italia.

I produttori di GK Elite Sportswear hanno spiegato come lo speciale abbigliamento abbia un costo attorno ai 3.000 dollari (2.770 euro) per via di un indumento che presenta 6.539 cristalli Swarovski di sei colori diversi con un design a rete sulla parte superiore del corpo e delle maniche, oltre a un tessuto di velluto sul girovita, sul collo e sulle spalline posteriori.